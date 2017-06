Gustavo Bou: "La dirigencia y Cocca no se equivocaron en traerme a Racing"

El delantero de la Academia, a punto de viajar para incorporarse al Xolos de Tijuana, pidió: "Ojalá en un futuro pueda volver a Racing, como lo hicieron Milito y Licha López"

Los goles de Bou ya no tendrán más color a Racing. La Pantera emigra a México. Foto: Télam

Se dio lo que tanto buscó. Se dio lo que tanto soñó. Se dio lo que tanto, en su momento, lo enfrentó con la actual dirigencia de la Academia. Gustavo Bou ya piensa en México. Más precisamente en el Xolos de Tijuana, club al que emigra a cambio de 8 millones de dólares. A horas de partir hacia su nuevo destino, Bou dijo: "Estoy muy triste por esta despedida, pero a la vez agradecido a Racing por todo lo que me dio. La dirigencia y Diego [Cocca] no se equivocaron en traerme a Racing". Y agregó: "Me hubiese gustado despedirme jugando, pero no se pudo dar. Esta es una espina que me llevo. Siento que lo mejor era despedirme jugando". En contacto con el programa partidario Racingmaníacos Radio (AM 1450 radio El Sol), la Pantera expresó su agradecimiento para con Racing y su hinchada, además de repasar los mejores momentos que le tocó vivir con la camiseta blanquiceleste.

"Desde el primer día que llegué a Racing, puse lo mejor para demostrar lo que valía", contó y aseguró que "gracias a Dios le pude demostrar al hincha que Diego Cocca no se había equivocado en traerme a Racing". Además, el jugador entrerriano remarcó que "a Lautaro Martínez siempre intenté transmitirle tranquilidad", y precisó que "talento tiene de sobra".

Gracias por estar siempre! Las amo #mifamilia?? @marisoldeniss Una publicación compartida de Gustavo Bou (@gustavobouofficial) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 6:02 PDT

"Voy a extrañar mucho al club y a la gente, pero es lo mejor para Racing y para mí. He cumplido muchos sueños en lo individual, como también en lo colectivo. Es una etapa de la que guardo muchos y buenos recuerdos", explicó delantero que marcó 45 goles en 100 partidos con la camiseta de la Academia "Los hinchas siempre me transmitieron cariño, mucho cariño y eso es difícil de olvidar. Es algo hermoso lo que pasa en Racing. Sé que muchos hinchas me van a estar apoyando. Me pone muy feliz", explicó el jugador nacido en Concordia.

Se va Gustavo Bou de la Academia. Se va el delantero que a fuerza de goles y sacrificio se ganó un lugar entre los grandes referentes del título de 2014. Para Bou, volver a Avellaneda es una cuestión de tiempo. "Ojalá en un futuro pueda volver a Racing, como lo hicieron [Diego] Milito y Lisandro [López]", pidió el jugador.