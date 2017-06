Al filo del cierre, a Randazzo se le suman rivales y demoran en cederle el control del PJ

Competiría contra Ishii y Ottavis y contra candidatos de Moreno y Duhalde; sigue la puja por el partido

cerrar

Cuando faltan apenas 48 horas para el cierre de listas, a Florencio Randazzo siguen apareciéndole eventuales rivales internos. Y no sólo eso: todavía no logró el control total sobre el PJ, plataforma de su postulación y símbolo del fracaso de su plan de competir con Cristina Kirchner.

Si las versiones que circularon en los últimos días se formalizan en la justicia electoral, a más tardar mañana, la interna del Frente Justicialista será la más poblada de la provincia de Buenos Aires.

El primero en pedir pista para disputarle votos en las PASO fue el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, un viejo conocedor de esos pleitos internos. El longevo cacique bonaerense es el único que lanzó su candidatura.

A Florencio Randazzo se le suman rivales y demoran en cederle el control del PJ. Foto: Archivo / Captura de video

Otro que no tardó en hacer pie en el flamante Frente Justicialista fue Guillermo Moreno. El ex secretario de Comercio será candidato a diputado por la Ciudad, pero armará una lista con sello propio: La Néstor Kirchner. La candidata a senadora sería Marcela Bianchi, ex diputada nacional duhaldista, y al frente de la lista de postulantes a la Cámara de Diputados quedaría Marita Velázquez, dirigente de Lomas de Zamora.

A principios de esta semana se sumó una eventual lista duhaldista. Lo anunció Omar Gadea, secretario de Eduardo Duhalde y apoderado de Justicia y Dignidad Peronista, el sello por el que se presentarían candidatos ligados al ex presidente. Sin embargo, la posibilidad perdió fuerza. "No hay nada de eso", dijo Duhalde a sus colaboradores en las últimas horas antes de viajar a España, según pudo saber LA NACION.

El último en hacer trascender que quiere un lugar en la grilla fue José Ottavis. El diputado provincial de La Cámpora competiría por la línea interna Amarte Argentina, como primer candidato a diputado, con boleta corta, es decir sin presentar candidatos a senadores. ¿La razón? Quedar bien con Cristina Kirchner que, todo indica, buscará un lugar en el Senado.

La multiplicación de actores en la PASO del Frente Justicialista tiene un efecto económico directo: los aportes estatales para la campaña deberán dividirse entre todas las listas que compitan dentro de la alianza.

El aparato del PJ

Mientras cristaliza el fixture, Randazzo espera que el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, complete los trámites que le permitirán disponer plenamente del partido, su estructura y sus finanzas.

Anoche todavía faltaba la firma del líder de La Matanza en el acta constitutiva del Frente Justicialista, el espacio creado por Randazzo después de que Cristina Kirchner creara Unidad Ciudadana y dejará afuera al PJ.

La compañera de Randazzo en la lista de candidatos a senador es un misterio. Ayer se hablaba de cuatro mujeres que trabajan cerca del ex ministro kirchnerista: las diputadas provinciales Eva Ramírez, Patricia "La Colo" Cubría y Valeria Amendolara y la abogada Florencia Casamiquela. El nombre de la elegida se conocerá mañana, una vez que Cristina haya jugado sus fichas.

El FIT presentó candidatos

El frente de izquierda FIT oficializó sus listas para las PASO, en 22 distritos. En Buenos Aires serán candidatos Néstor Pitrola (a senador) y Nicolás Del Caño y Romina Del Plá (a diputados); en la Ciudad, Marcelo Ramal (diputado nacional) y Myriam Bregman (legisladora porteña).