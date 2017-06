Carnes: disuelven un ente de control del kirchnerismo y confirman un nuevo sistema para la cuota Hilton

El Gobierno le puso fin a la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci), que había reemplazado en medio de sospechas de corrupción a la ex Oncca

El Gobierno le puso fin a un organismo creado por el kirchnerismo para controlar el comercio exterior y pagar subsidios a las empresas agroalimentarias. A través del decreto 444, del presidente Mauricio Macri, publicado hoy en el Boletín Oficial, se disolvió la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci).

Se trata del organismo que, tras las sospechas de corrupción en el pago de compensaciones, había reemplazado en febrero de 2011 a la ex Oncca. La Ucesci había quedado primero bajo control del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y luego del ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

Entre otras funciones, la Ucesci era desde 2012 la autoridad de aplicación para el reparto de la cuota Hilton, el cupo de 29.500 toneladas con aranceles del 20% para exportar cortes de carne de alto valor a la Unión Europea. Esa distribución se venía haciendo por concurso público. La actuación de la Ucesci comprendía tres Ministerios (Producción, Agroindustria y Hacienda).

Buscan evitar que queden cupos sin cumplir de la cuota Hilton.

Sin embargo, con el fin de la Ucesci en el Boletín Oficial se confirmó también un anticipo de LA NACION: que el Ministerio de Agroindustria será la autoridad exclusiva para la cuota Hilton y que habrá un nuevo esquema de reparto.

En rigor, para el ciclo comercial 2017/2018, que empieza el 1° del mes próximo, ya no habrá concurso público y sí un sistema "transitorio" donde se repartirá lo efectivamente embarcado en el último ciclo más un 10%. Además, habrá un "pozo" donde lo que vaya quedando sin cumplir de cuota podrá ser ejecutado por las empresas que cumplan su parte.

Por noveno año consecutivo, en 2017 tampoco se cumplirá el tonelaje asignado al país, ya que quedaría un 30% sin embarcar. El Gobierno quiere evitar eso en el nuevo ciclo y promoverá también la participación de nuevas plantas y proyectos para exportar.

La cuota se vino concentrando de manera acelerada durante el kirchnerismo. A modo de ejemplo, de repartirse entre 77 empresas frigoríficas en 2007, se redujo a un universo de 28 compañías en el último ciclo. Cinco firmas cárnicas concentraron el 52% del tonelaje disponible para vender.