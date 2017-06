Doping en River. Habló Marcelo Gallardo: "Fueron 24 horas de preocupación e indignación"

EL técnico trató de llevar "calma" al hincha y dijo que están buscando todos los medios para aclarar lo sucedido; Pedro Hansing, el médico del club, dijo que no administran ese diurético en el club

Gallardo y el médico Hansing en conferencia.

"Son dos personas extraordinarias, por eso nos genera esa angustia y dolor", dijo Marcelo Gallardo sobre el doping positivo sobre Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada. El técnico millonario habló por primera vez tras el escándalo que sacude a River y trató de llevar calma.

"Fueron 24 horas de preocupación e indignación. Se habló mucho, se dijo mucho. Estamos tratando de dar todas las pruebas para aclarar lo que sucedió", señaló el técnico millonario. "A nosotros nos sorprendió la noticia, como a todos", explicó. Además, el Muñeco señaló: "Tengo profesionales de primerísima calidad, confío en Pedro plenamente. No me modifica lo que yo pienso de su labor".

"Hemos recibido dos comunicaciones, donde se recibieron dos resultados analíticos adversos para dos jugadores nuestros. La sustancia es el diurético (hidroclorotiazida), que no lo tenemos ni lo manejamos en nuestra batería de suplementos", dijo el médico Pedro Hansing, quien estuvo al lado del DT en la conferencia. "Nos encontramos tan sosprendidos como muchos", agregó.

"Hasta el momento no nos consta ningún otro caso", dijo Hansing sobre la posibilidad de que en el último partido de River en la zona de grupos en la Copa Libertadores haya habido un doping positivo. "La Conmebol anuncia cuando hay un caso positivo, sino no informa nada", remarcó, para aclarar luego: "No hemos tenido ninguna intención de tener ventaja deportiva".

Driussi, a Rusia

"Es una posibilidad importante en su carrera... va a jugar Champions League y es una buena oferta desde lo económico", dijo Gallardo sobre la salida de Sebastián Driussi, quien se irá al Zenit por la millonaria cifra de 15 millones de euros.