Dónde comprar el vestido de novia en Nueva Tork

Las alternativas a la hora de elegir un modelo nupcial en la Gran Manzana son casi infinitas. Propuestas únicas, vestidos hechos a medida y atención personalizada desde Brooklyn hasta la Quinta Avenida

En plena selección del modelo ideal y con muy buena luz de día. Foto: Nicolás Manassi

NUEVA YORK.- Comprar el vestido de novia es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más felices y, a la vez, más estresantes. En busca del vestido perfecto, el indicado, uno clásico pero trendy, original pero no muy osado, único, que se adapte bien al cuerpo, que permita estar lo suficientemente cómoda como para estar impecable toda la noche. En fin, son tantas las condiciones a tener en cuenta a la hora de elegir el vestido de tus sueños, que este proceso a veces puede transformarse en algo frustrante y hasta un tanto adictivo si no lo tomamos con mucha calma.

Viajar a Nueva York a elegir el vestido de novia es una opción para más de una. Esta ciudad, que está acostumbrada a recibir gente de todas partes del mundo y con cualquier diversidad de objetivos, no se queda atrás con la extensa variedad de vestidos de novia que ofrece. Es, además, uno de los lugares más aclamados y mejor catalogados para comprar vestido para esta ocasión.

Desde el probador. Foto: Nicolás Manassi

La Gran Manzana cuenta con una amplia oferta de diseñadores fuera y dentro del radar: desde los locales de bandera, como Vera Wang, Oscar de La Renta, Carolina Herrera, Monique Lhuillier, Delphine Manivet y Pronovias hasta los grandes retailers, como Saks Fifth Avenue o Bergdorf Goodman. Por otro lado, se pueden encontrar tiendas con precios más accesibles y de entrega casi inmediata, tales como Reformation, BHDL (la marca de novias de Anthropologie), The Wedding Dresser y muchas otras boutiques con vestidos de diseñadores reconocidos, que son muestras únicas o discontinuadas y se venden a un 75% de descuento, como es el caso de The Sample Room NY.

Antes de empezar el recorrido por las distintas boutiques, es recomendable hacer una preselección online de cuales se quiere visitar. De este modo se evita no sólo que el proceso se vuelva abrumador, sino también determinar cuáles son los lugares indicados para visitar sin perder el tiempo. Dado que la oferta es inagotable, es importante tener en cuenta el presupuesto disponible. De lo contrario, en esta ciudad se pueden conseguir piezas hasta por el valor de un auto.

Tener en cuenta distintas referencias de revistas, Pinterest, Instagram y páginas online ayuda para tener una visión más clara de lo que se va a buscar y, en muchos casos, puede ayudar a acelerar el proceso. A pesar de que es importante ir con alguna orientación acerca de qué estilos probar, el consejo de cabecera de cualquier tienda es no ser escéptico a nuevas alternativas que se puedan presentar: nunca se sabe si el vestido que una novia menos se imagina puede transformarse en una opción, sino en la opción.

Nuestra cronista, probando diferentes modelos de vestido. Foto: Nicolás Manassi

La mayoría de las boutiques exigen cita previa, y se recomienda hacerla con tiempo ya que en algunas se puede tener hasta dos meses de espera, dependiendo de la época. Según comenta la manager del local Lovely Bride, desde abril en adelante las agendas se encuentran más cargadas, considerando esta época como la "temporada alta" de novias. Los tiempos de espera para la entrega del vestido suelen ser de entre 4 y 9 meses. Dependiendo del diseñador, en algunos casos existe la alternativa de pagar un precio un poco más elevado (hasta un 30% más del valor del vestido, en promedio) para poder tenerlo con mayor celeridad.

Días que empiezan temprano, colmados de ansiedad y nerviosismo y terminan tarde luego de un extenso recorrido de boutiques, de varias pruebas de vestidos y con un book de fotos en el smartphone, hacen que este viaje se transforme en único. Por eso, es recomendable empezar la búsqueda con tiempo y pedir las citas temprano, en el calendario, para así poder disfrutar del proceso, la experiencia y, al mismo tiempo, ir preparándose para las emociones que, a medida que se va acercando la fecha, crecen a pasos agigantados.

Para agendar

Vestidos en todos los colores y texturas, para todos los estilos. Foto: Nicolás Manassi

Gabriella New York

Un loft ubicado en el SoHo con una selección de diseñadores internacionales, como Jenny Packham, Reem Acra y otros reconocidos. Los precios parten desde los 3000 dólares en adelante. Dónde: 115 Wooster Street.

Kleinfield Bridal

Es una de las boutiques de referencia para las novias neoyorquinas, cuenta con más de 70 diseñadores y hasta diseños exclusivos para la tienda. Si se quiere vivir la experiencia de la típica novia de las películas americanas, sin duda este es un lugar para visitar. Eso sí, preparen la billetera. Dónde: 110 West 20th. Street.

Mark Ingram Atelier

Una de las boutiques más famosas ubicada en Midtown Manhattan, curada con más de 20 diseñadores de alta costura de los más renombrados tales como el griego Christos Costarellos o Mira Zwillinger e Inbal Dror. Sus precios empiezan desde los 5000 dólares. Dónde: 110 East 55th. Street, 8th floor.

The Bridal Garden

Una boutique sin fines de lucro que ofrece vestidos de diseñador como Oscar de La Renta a un 75% menos del valor original. La mayoría de los vestidos que se pueden encontrar en este local son donados por los mismos diseñadores, estos pueden ser muestras, remanentes de stock o usados una vez. Los precios parten desde los 600 dólares. Todo lo recaudado se dona a fundaciones para chicos con desventajas educativas. Dónde: 54 West 21st. Street, Suite 901.

Lovely Bride

Uno de los más concurridos, recientemente abrió su 12° local ubicado en Miami en la zona de Wynwood. Recibe más de 100 novias a la semana de todas partes del mundo. Con un estilo bohemio y moderno reúne diseñadores como:Rue De Seine, Savannah Miller y hasta la diseñadora australiana Anna Campbell, entre otras. Sus precios oscilan entre los 1800 y los 7000 dólares.

Dónde: 182 Duane Street.