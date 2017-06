Cuidado con el Modo Oscuro de WhatsApp Web: es otro intento más de estafa on line

La promesa de utilizar un agregado no oficial del chat para el navegador Chrome está relacionada con otro engaño previo que ofrecía una versión web del servicio de mensajería instantánea en colores

De forma oficial, WhatsApp Web no tiene modo oscuro, y la propuesta que ofrece esta función utiliza un agregado para Chrome involucrado en un intento de estafa.

Una nueva modalidad de estafa on line se presentó entre los usuarios de WhatsApp con la promesa de utilizar un modo oscuro en la versión web del chat móvil. La modalidad que oscurece la interfaz de WhatsApp Web requiere la instalación de un agregado llamado BlackWhats, un addon involucrado en la instalación de adware, publicidad no deseada, en computadoras personales.

El agregado de Chrome BlackWhats había sido reportado en el anterior intento de estafa con el servicio de WhatsApp en colores, que solicitaba instalar el addon de Chrome BlackWhats , como reportó en su momento el sitio The Next Web. Es por eso que se recomienda a los usuarios que, a pesar de estar presente en la tienda oficial de Google, bajo ningún motivo instalen este software, ya que no cuenta con referencias a los sitios web de sus desarrolladores y estuvo involucrada en otros intentos de estafa. Y, a su vez, no es una característica oficial desarrollada por WhatsApp