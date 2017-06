Nuevo glosario de belleza

Para entender qué efectos, colores y técnicas hay detrás de la terminología que proponen las tendencias en belleza; el amplio diccionario de los estilistas, con expresiones en inglés

Aprendé el nuevo diccionario para entender las tendencias beauty. Foto: Shutterstock

Hacerse un swag en tonos ronze; optar por el maquillaje non-touring y usar una base cushion para lograrlo. ¿Se entiende qué quieren decir todas estas frases? Bueno, algunas pueden dificultarse porque que están plagadas de palabras poco conocidas que se refieren a tendencias en materia de maquillaje y look del pelo. Aquí, un minidiccionario de belleza para tener en cuenta este 2017 y entender todo.

Make-up

Burgundy: Ni rojo, ni violeta, burgundy; así se llama uno de los tonos que reina la paleta de este invierno. Se trata de un color similar al vino tinto que se llevará en labios y uñas. Se vincula al estilo gótico y no es apto para todas. "Una boca oscura se ve más pequeña, por eso las mujeres de labios finos deben evitar estos colores. En esos casos, es preferible usar tonalidades más cálidas y agregar un poco de brillo", indica Estefanía Novillo, make-up artist de Yves Saint Laurent.

Cushion: Se trata de un revolucionario formato de maquillaje que promete una aplicación perfecta y un look natural. Hay desde labiales hasta bases; en el caso de estas últimas, el empaque cushion es parecido a una polvera, trae una almohadilla de poliuretano que, como si fuera la de los sellos, contiene la base y una esponja para aplicar el producto con suaves golpecitos.

Non- touring: Después del reinado del contouring, una técnica difícil de lograr que esculpe la cara con luces y sombras, ahora se impone el non-touring. Esta nueva tendencia se rige por el famoso lema, "menos es más"; esto no quiere decir que haya que olvidarse de iluminar o corregir y salir sólo con la base puesta, se trata de llevar el contouring a su mínima expresión. Bettina Frumboli, make-up Artist de Lancôme, explica el look: "El non-touring busca que la piel luzca fresca y con un resplandor hiperreal; sólo se corrigen ojeras, sombras alrededor de los ojos e imperfecciones. En definitiva, pieles naturales, pero bien trabajadas para no descuidar la cobertura".

Smokey in red: La asociación entre los smokey eyes y las sombras en tonos grises o negros, es un clásico. Sin embargo, este año el smokey se renueva y viene en la gama del morado, de allí el "in red". Para aplicarlo, "hay que tener cuidado con la técnica", advierte Sebastián Correa, maquillador de Givenchy, "debe estar bien hecho y muy prolijo para que no marque las ojeras, que deberán estar siempre muy iluminadas".

Peel off: Maquillaje para pelar, de eso se trata esta innovación que viene de Corea del Sur y promete productos que permanecen inalterable por horas, incluso días. Por ahora, este formato está disponible en labiales y en tintes para cejas. El funcionamiento es sencillo, viene con una textura similar a un gloss y se aplica directamente sobre los labios o las cejas, luego se deja actuar durante algunos minutos y más tarde se retira como si fuera un transfer. Hay que tener mucho cuidado al quitarlo, ya que, si los labios están secos, es posible que al arrancar el producto también se arrastren pielcitas. Su beneficio es la duración, aseguran que el color de los labios se mantiene intacto durante toda una jornada y en las cejas puede permanecer hasta cuatro o cinco días.

Pelo

Blorange: El Strawberry Blond quedó atrás, su evolución es el Blorange, una mezcla de tonalidades rojas, rosas y naranjas, pero en tonos bien desgastados. "Son colores muy pasteles, tipo rainbow hair", explica Nacho Acosta, ID Artist de L'Oréal Professionnel. El especialista señala, además, que "estos colores cálidos quedan mucho mejor en pieles claras. El contraste entre la piel fría y la calidez del cabello es una combinación excelente".

Ronze: Este año, el vocabulario beauty se enriquecerá con nuevas palabras para denominar distintas tonalidades de cabello. Entre esas incorporaciones figura el ronze, un mix entre el clásico pelirrojo y el castaño bronce. Emma Stone es una abanderada de este tono, también lo son Jessica Chastain y Julianne Moore. El ronze ofrece una variedad de tonalidades, se puede optar por destacar el rojizo o bien por darle énfasis al castaño cobrizo, todo depende del tono de piel.

Swag: "¿Me haces un swag?", seguro la frase será de las más escuchadas este otoño e invierno en las peluquerías. Se trata de un corte en capas largas con flequillo tupido, también largo. El objetivo es lograr movimiento natural, sin la estructura que otorgan las líneas rectas. Además, aporta soluciones para diferentes tipos de cabello. En el caso del pelo fino, le da volumen, y en melenas enruladas y con tendencia al frizz también funciona muy bien. Aunque lleva flequillo, vale para todo tipo de rostro; como siempre es largo, en el caso de las caras redondas, basta con llevarlo a un costado o abrirlo al medio y dejar que caiga.

Tiger Eye: Las mechas tiger eye resultan de combinar tonalidades miel, marrones y doradas. Es cierto que el nombre parece aludir al pelaje de un tigre, pero nada más lejos, el objetivo es lograr un efecto sutil y natural. En realidad, hacen referencia a la piedra semipreciosa "ojo de tigre" y sus colores pardos y dorados. El cabello castaño con trazos más claros ilumina el rostro y suaviza los rasgos de manera natural. Y lo mejor es que, el tiger eye, no necesita un mantenimiento constante, al no trabajarse desde la raíz, los retoques pueden espaciarse. Jessica Alba y Jennifer López son dos embajadoras de esta clase de mechas.