El exabrupto del presidente de Rosario Central: "A D'Onofrio hay que quemarlo en una plaza pública"

Raúl Broglia expresó su bronca contra el titular de River luego del inminente alejamiento del defensor Javier Pinola, que llegará al club de Núñez; después, el titular del Canalla pidió disculpas

El presidente Broglia, cuando Javier Pinola llegó a Rosario Central.

La salida de Javier Pinola hizo recrudecer al máximo la interna entre los directivos de River y Rosario Central, luego de la confirmación de la partida del defensor al club de Núñez. Raúl Broglia, presidente del Canalla, no soportó la estrategia de su par de la entidad de Núñez, Rodolfo D'Onofrio, y lanzó un exabrupto:

"D'Onofrio dice que hay que quemar a la AFA. Al primero que hay que quemar es a él en una plaza pública", sentenció Broglia, titular de Rosario Central, en declaraciones a la Radio 2 de Rosario.

"Estoy cansado de escuchar a D'Onofrio hablar de honestidad. Eso me demuestra que los tipos que hablan de honestidad son los peores porque no son honestos", agregó con dureza.

El dirigente de uno de los dos clubes más populares de Rosario opinó que su par de Núñez "utiliza su fuerza económica para obtener lo que quiere" y recordó lo que sucedió con la transferencia del delantero Marcelo Larrondo: "River está demostrando cada día peor actitud con los otros clubes. Creo que va a ser negativo para ellos mismos. Vamos a ver cómo termina eso".

"No está cortado el diálogo, pero la verdad es que no se portan bien. Con Larrondo terminamos negociando y demás, y mejoramos la situación. Ahora lo dejan libre, o intenten dejarlo libre, a Larrondo ya fracasado totalmente", rememoró además Broglia, acerca de lo ocurrido hace un año atrás, cuando el atacante terminó arribando a River en medio de una discusión por su salida de Rosario.

Este último episodio estalló a partir del pase de Pinola, que se convertirá en jugador de River, según confirmó su representante, Marcelo Carracedo. Se pondrá en práctica la cláusula de salida que tiene el defensor de 34 años, que alcanza el millón y medio de dólares.

Luego, el pedido de disculpas de Broglia

Horas después que lanzara toda su furia contra D'Onofrio, el presidente del "canalla", Raúl Broglia, pidió disculpas en forma pública.

"Me senti mal, incluso porque me enteré que había fallecido su madre. Creo que se me 'salió la cadena'. Reflexioné por las barbaridades dichas. Lo llamé (a D'Onofrio) y le aseguré que ése no era el sentimiento hacia él. Le dije que lo iba a aclarar. Me dijo que le había parecido mal; que tuve una actitud que nunca pensó que a él le podría ocurrir. Le dije que nunca pensé que era una mala persona", insistió Broglia en declaraciones a medios rosarinos.