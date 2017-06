Estilo bajo las luces porteñas

Una recorrida por algunos de los modelos de serie y prototipos exhibidos en el Salón del Automóvil 2017, que atrajeron la mirada del público y de los expertos por su estilo, belleza o visión de futuro

Desde el punto de vista del diseño, los visitantes al Salón del Automóvil de Buenos Aires de este año no tuvieron ningún motivo para quejarse. Hubo una enorme cantidad de novedades, - incluidos varios concept cars-, que hicieron las delicias de entendidos e inexpertos. Aquí una selección, no exhaustiva, de los más destacados.

Ampliación del campo de batalla

En términos de diseño lo más interesante siempre pasa por la visión que las marcas tienen acerca del futuro, que se expresa en lo que conocemos como concept cars.

De todos los que anduvieron por Buenos Aires, el más destacado fue sin dudas el Peugeot Instinct. Pero no solo porque es uno de los más recientes (se presentó en Ginebra en abril), o porque es muy atractivo, sino porque como ningún otro señala el rumbo del diseño en el futuro inmediato, anticipando que la disciplina ya no solo tendrá que vérselas con las formas bellas y funcionales, sino también con la experiencia de los usuarios.

El más nuevo. El Peugeot Instinct, presentado este año, señala el rumbo del diseño en lo inmediato.

En esa filosofía, el Instinct está pensado como una máquina completamente inteligente que, además de tener capacidades de manejo autónomo, puede relacionarse con todos los objetos que nos rodean, en tanto estén conectados a Internet. Así, puede predecir nuestro estado de ánimo para seleccionar la música, revisar nuestra agenda para saber cuán apurados estamos y así determinar el modo de manejo, o incluso dejarnos a unas cuadras de casa para que caminemos un poco, si nota que estamos haciendo poco ejercicio. Es lo que se ha dado en llamar Internet de las Cosas (IoT) que, junto con el Manejo Autónomo (AV), la Realidad Virtual (VR) y la Realidad Aumentada (AR), configuran el nuevo campo de batalla en el que los diseñadores van a batirse en los años venideros.

Formas conceptuales

Todo lo anterior no quiere decir que se haya dejado de prestar atención al aspecto exterior y que estemos condenados a ser transportados por vehículos con forma de lavarropas . El Instinct es justamente una prueba de lo contrario, empezando por su estilizado formato shooting brake (algo así como rural deportiva), que es un favorito entre los entusiastas del diseño. Pero lo interesante del concept de Peugeot pasa por su estilo, muy limpio y despojado en general, con los énfasis justos para aportar interés visual al conjunto. Un ejemplo: la superficie lateral, delicadamente orgánica y solo interrumpida por una línea de carácter muy filosa que genera una enorme tensión visual. Este juego entre lo orgánico y lo mecánico es una marca del estilo que iremos viendo en todos los nuevos modelos de la marca del león.

En el extremo opuesto del Salón (y del lenguaje de diseño), Nissan exhibió su concept car Gripz, un SUV en extremo radical, con una postura muy robusta, muchos elementos decorativos, combinaciones de materiales y colores vibrantes. En definitiva, una apariencia general muy compleja y robótica, que parece salida de la misma fábrica que produce los Terminators. Los japoneses vienen jugando al límite de la exageración y la agresividad, pero en el caso del Gripz lograron que esto se traduzca en un aspecto insolente, pero a la vez divertido. Realmente dan ganas de ir a correr el Dakar con él.

Sugestivo. El Renault Trezor Concept, sin duda el vehículo más sexy del Salón.

Menos futurista pero muy relevante fue el par de concept pickups que mostró Mercedes-Benz, como anticipo de la futura Clase X que se fabricará en Córdoba junto con sus mellizas Nissan Frontier y Renault Alaskan. Hubo una versión más civilizada y una más offroader, y ambas lograron transmitir un aura distinguida, como se espera de cualquier Mercedes. De todos modos, habrá que ver si ese estilo tan personal logra derramarse a la versión de serie, ya que en el caso de la Alaskan no fue el más auspicioso (terminó compartiendo casi todos los paneles de la carrocería y mucho del interior con la Frontier).

Una mención especial merece, por supuesto, el Renault Trezor Concept -sin dudas el vehículo más sexy del Salón-, del se ha hablado mucho (incluso en este suplemento) luego de su presentación en París en septiembre del año pasado.

Homenaje. Sin caer en el facilismo retro, el Ford GT propone formas tan novedosas como aerodinámicas.

Entre lo conceptual y lo terrenal

Hubo en La Rural dos autos de serie -muy distintos entre sí- que bien podrían haber pasado por concept cars para la mayoría del público.

Por un lado, el espectacular Ford GT, un superauto que sigue la tradición del legendario GT 40 ganador en Le Mans a finales de la década de 1960. Alejándose del facilismo retro, el GT propone formas muy novedosas que son producto de un extraordinario trabajo aerodinámico. Un ejemplo es la particular ala que une el techo con el guardabarros trasero, una forma que recuerda a los contrafuertes voladizos de las viejas catedrales góticas, y que justamente por eso se llama flying buttress en la jerga del diseño.

En el otro extremo del espectro está el Citroën E-Mehari, el favorito de todos los chicos que pasaron por el Salón. Y no es casual, ya que es uno de los autos de aspecto más divertido y juguetón que se pueden encontrar hoy en día. De hecho, es tan particular, que solo sus ruedas -de tamaño normal- indican que es un producto de serie y no un concept car.

Simpatía. Con su aspecto alegre y divertido, el e-Mehari fue el favorito de los chicos.

El otro concept de calle que se exhibió en Buenos Aires fue el Lexus LC 500, un auto impresionante por donde se lo mire, con un nivel de ejecución superlativo a nivel de las proporciones, detalles y calidad percibida. El LC 500 combina elementos clásicos (las dimensiones de los Gran Turismo), ultramodernos (como las ópticas hi-tech) y retrofuturistas, como la impresionante parrilla estilo steam punk, como se denomina a esa estética industrial de fines del Siglo XIX, expresada a la perfección en las máquinas ideadas por Julio Verne.

Con los pies en la tierra

La lista de autos de producción nuevos y muy interesantes para ver fue enorme: Chevrolet Camaro, Honda NSX, Dodge SRT, Peugeot 3008, Toyota C-HR, Renault Koleos, Nissan Kicks, Audi A5, DS7, Jeep Compass, Fiat Argo, Volkswagen Golf R, Chevrolet Equinox y siguen las firmas. Hubo tantos que es difícil señalar los más destacados, pero aquí van dos.

Primero, el Fiat 124 Spider, que se robó il cuore de casi todos los que pasaron por el autoshow. Teniendo en cuenta que el concepto de diseño italiano está un poco desdibujado últimamente, es agradable ver como el 124 recupera buena parte de ese espíritu de pasión por la vida, que tanto necesita Fiat para recuperar un lugar diferencial en el mercado.

Pasión latina. Esa es la búsqueda en el diseño del Fiat 124 Spider, el cabrio con sello italiano.

Mucho más orientado al uso cotidiano, la gran novedad del Salón fue el Renault Kwid, un pequeño citycar que desde el vamos propone un estética crossover. Esto es: una posición de manejo más elevada, apliques protectores en los pasarruedas y barras en el techo. En definitiva, le agrega un toque aspiracional a un segmento muy utilitario, como en su momento lo supo hacer Ford con el exitoso EcoSport (que, dicho sea de paso, retrocedió varios casilleros con su nuevo restyling de trompa). Conceptualmente, la interpretación que Renault hace del mercado parece ser la correcta y, si el precio acompaña la propuesta, puede ser un hit en la región.

Por último, una grata sorpresa: los Geely Emgrand GS y X7 Sport. Ninguno de los dos va a pasar a la historia por su estilo exterior (que de por sí es muy correcto), pero dieron un batacazo en cuanto a diseño interior y calidad percibida, ambos dignos de las mejores marcas europeas. Atención, porque los chinos vienen marchando.

El estilo en otros órdenes

En un acontecimiento tan importante, el diseño no está solo presente en los automóviles. De hecho, las marcas hacen enormes esfuerzos por diferenciarse y mostrar su imagen a través de sus stands. Y aquí hubo un consenso general en que el más lindo fue La Maison de Citroën. Más allá de los gustos, es indudable que el diseño del espacio del doble chevrón hizo perfecta armonía con la propuesta de la marca, orientada a lo simple y divertido: una buena distribución de espacios, cómodos sofás para sentarse a descansar, texturas agradables y muchos elementos visuales placenteros, como las palabras suspendidas del techo.

Para cerrar, no hay que olvidar los autos fuera de concurso; es decir, los exhibidos por expositores independientes. El Pagani Zonda Revolución fue uno de los destacados, por su espectacularidad y por el apego emocional que genera su ascendencia argentina. Para quien suscribe, la palma de oro se la llevó el italianísimo Mazda RX7 de tercera generación, exhibido en el sector de clásicos junto a otros hermosos deportivos japoneses de los '80 y '90. Ya no vienen más así de lindos.