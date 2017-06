La amistad de dos solitarios, más allá de las diferencias

Gustavo Monje y Omar Calicchio. Foto: Alternativa teatral

Mi perro López / Autor: Gastón Cerana / Dirección: Gastón Cerana y Omar Calicchio / Intérpretes: Omar Calicchio, Gustavo Monje, Diego Sassi Alcalá, Andrea Lovera, Mariano Magnífico, Romina Ruiz y Juan Ignacio López (pianista) / Música: Gastón Cerana y Leonardo Stefoni / Escenografía y vestuario: Vanesa Abramovich / Coreografía: Verónica Pécollo / Iluminación: Juan García / Sala: Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444 / Funciones: sábados y domingos a las 14 / Nuestra opinión: buena.

Un niño aislado de amistades por usar anteojos y por preferir el arte al fútbol. Un perro solo por andar perdido por las calles de la ciudad. El azar lleva a un encuentro de los dos personajes. Ya no están solos. Y cada uno se verá animado a sostener su forma de ser con alegría y decisión. A ser un perro que mueve el rabo y le tira lengüetazos a su amigo humano. A ser un chico que tiene vocación por pintar... un cuadro de un perro antes que nada.

Gustavo Monje y Omar Calicchio son comediantes de gran oficio, que ya han mostrado que forman una buena dupla desde los tiempos en que Hugo Midón escribiera especialmente para ellos Stan & Oliver. Su nuevo reencuentro sobre el escenario en Mi perro López, escrita por Gastón Cerana y dirigida por el mismo autor junto a Calicchio, gira en torno a una historia querible a primera vista. Avatares diversos separan por momentos a López -un nombre común para personas, pero especial para un perro, ya que le da entidad de par de los humanos- y Chico, el niño, con quien seguramente se identificarán todos sus coetáneos de la platea. Y también los que alguna vez lo fueron.

Bellas canciones, como la que consagra el inicio de la relación caminando juntos por calles y plazas, o como la del primer encuentro con el mar, jalonan el desarrollo de la trama. Monje y Calicchio componen dos personajes atractivos. El primero, un niño ingenuo y a la vez sagaz. Su partenaire, un perro con el tono impulsivo, de sentimientos francos, que mueve a simpatía espontánea. "Todos somos perros", dice una de las canciones haciéndose eco de esa vocación por la amistad.

Pero la marcación impuesta no da respiro, no da lugar a dejar correr la emoción, tal vez previniendo un tanto forzadamente no caer en golpes bajos sensibleros o atendiendo a la tan mentada aceleración de los chicos actuales. Establecer pausas para asentar momentos clave permitiría sin embargo encarar la acción con nuevo envión, evitando un efecto monocorde. El logrado final, tal vez inesperado a pesar de lógico, muestra cómo se puede abrir el juego a la emoción sin desbordes, a una situación en la que el cruce de sentimientos encontrados lleva a nuevas conclusiones afectivas, a dar vuelta la página sin olvidar la anterior.

