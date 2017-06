Despedidas serias y otras que no lo fueron tanto

El anuncio del retiro de la actuación del inglés Daniel Day-Lewis a los sesenta años sorprendió al mundo del cine. Sólo él ha ganado tres Oscar como actor protagónico; en el caso de las actrices Katharine Hepburn sigue ostentando el récord con cuatro. Pero Day-Lewis ha obtenido tres con solamente cuatro nominaciones en la categoría (tuvo una más, pero de reparto). Siempre fue selectivo en sus roles, y fue intensificando esa característica con los años, mientras acumulaba premios, prestigio y poder de decisión. Así fue que actuó de forma cada vez más espaciada: seis películas en lo que va del siglo XXI, aunque vaya uno a saber cómo cometió el error de actuar en ese mamarracho llamado Nine. La película con la que se retirará de la actuación Day-Lewis ya está filmada por Paul Thomas Anderson y se llama Phantom Thread (habría que apostar ya por un Oscar, antes de que pague poco...). Day-Lewis no ha dado motivos de su decisión y, por lo que su personalidad transmite en cada aparición pública, parece ser muy en serio. Sin embargo, en el mundo del cine, hay varios casos de retiros ficticios o de gente que se retiró del retiro: uno de ellos es el director Steven Soderbergh, que afirmó en serio retirarse y volvió, y volverá otra vez. Joaquin Phoenix también dijo que se retiraba, pero se notaba a lo lejos que el asunto tenía mucho de chiste provocador, incluso de ser una ficción para contarla en una película. Y por último, recordemos que Sean Connery quiso dejar de ser Bond, lo reemplazó George Lazenby, no funcionó, Connery tuvo que volver por una película más de 007 y dijo que jamás volvería. Más de una década después de esa retirada "definitiva", la Bond de 1983 con Connery llevó como título Nunca digas nunca jamás.