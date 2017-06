FIBA: sobre sus acuerdos y algunas de sus rarezas

El Fidae, el festival de artes escénicas que se realiza en Montevideo, acaba de anunciar parte de su programación internacional, en la que ya están confirmadas la presencia de los italianos de la compañía Ricci-Forte, con Still Life, y los alemanes de Cocoon Dance. Entre los puntos salientes, José Miguel Onaindia, su director, anunció un acuerdo con el FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, mediante el cual van a coproducir Todo sería distinto si no existiera la muerte, de Mariano Tenconi Blanco. Por su parte, los brasileños de la compañía Luna Lunera, con Nosotros dos; y el texto de Santiago Loza dirigido por Pablo Messiez, He nacido para verte sonreír, se presentarán en ambos encuentros que tendrán lugar en octubre. Del FIBA, aunque aparentemente la programación internacional ya esté definida, hay escasas noticias. A lo sumo, algunas otras coproducciones y la programación nacional. En este apartado, en función de los montajes seleccionados se desprende que la dirección artística del festival, a cargo de Federico Irazábal, tomó la decisión de ampliar el corte temporal de los montajes a tener en cuenta para su selección. Si durante la mayoría de las veces se abarcaba el lapso comprendido entre una edición y la siguiente, esta vez, como en una especie de reparación histórica, aparecen varias producciones estrenadas en 2013 y 2014. Hay otro dato llamativo: entre los 17 montajes elegidos sobre los más de 600 que se presentaron aparece uno, Artaud, que ya había sido programado en el FIBA 2015. Y otra singularidad: de esas 17 obras, 15 fueron estrenadas en Buenos Aires y dos en el Tacec de La Plata. Del resto del país, nada.