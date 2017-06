Entre la amnesia y el fin de la impunidad

El mundo se ha vuelto incomprensible. Acaso sea la consecuencia necesaria de un fenómeno creciente: cada vez son menos los que tratan de entenderlo. La velocidad de la Web nos ha hecho adictos a las sensaciones, a las emociones intensas y efímeras, y hoy al mundo hay que sentirlo. ¿Cómo? A través de las pantallas. Por las venas del sistema (del que somos parte, conectados como estamos por los celulares) circulan las noticias a la velocidad de la luz provocando en las redes reacciones espasmódicas de adhesión o rechazo. La subjetividad al palo, cada uno desde su dispositivo. Así el sistema se mantiene vivo y nosotros con él.

Ese sucedáneo de la realidad que viaja de infinitas formas por los circuitos de la red alimentándonos de estímulos ha acabado por contaminar el mundo real, que hoy se comporta con la lógica del virtual. Se han mezclado los tantos y ya no importa si la sensación que nos mantiene vivos llega de la realidad o del simulacro de realidad que fragua sin descanso el cerebro colectivo de la Web: todo forma parte de un espectáculo permanente en el que los esperpentos no sólo son bienvenidos, sino que se han vuelto necesarios. Son ellos los que mantienen calientes las pantallas y aceleran la actividad frenética del sistema, que por supuesto no tiene otra finalidad más allá de ésa, acelerar y multiplicar geométricamente los flujos de un organismo eléctrico que ya lo comprende todo y acabará de perfeccionarse cuando nos implanten un chip en la cabeza.

Así las cosas, no es raro que la política se haya convertido en espectáculo también, y de los más pródigos, pues ofrece una cantera inagotable de esperpentos que se pasean por los medios como grandes protagonistas de este presente discepoliano en el que todo vale. En el reino de la sensación, la capacidad crítica baja la guardia y todo se mezcla o se iguala. Con el mar revuelto, los conocidos de siempre aprovechan y acuden solícitos a lavar sus prontuarios en entrevistas o paneles donde ensayan recetas para sacar al país del pozo en el que ellos mismos, con su activa participación en el gobierno anterior, lo han hundido.

¿Por qué se le pregunta qué hay que hacer con el país a quien lo ha vaciado o participó de su vaciamiento? Es como si le hubiéramos pedido a algún integrante de la banda del "Gordo" Valor lecciones de civilidad y decencia. Muchos se muestran ahora como adalides de la democracia y los valores republicanos, cuando acompañaron a un gobierno intolerante que persiguió a la prensa crítica y no toleraba la más mínima disidencia, ni interna ni externa. Pero claro, en este mundo veloz y efímero que clama por sensaciones la memoria no llega más allá de anteayer. La amnesia es grande y escamotea el sentido.

Sin embargo, miles de personas marcharon el martes frente a los tribunales federales de Comodoro Py, en una lucha ciudadana contra la amnesia colectiva. Representan a los muchos que no están dispuestos a dar vuelta la página y olvidar lo que pasó durante el gobierno kirchnerista. Y le exigen a los jueces que, ante la apabullante cantidad de pruebas reunidas, actúen de una vez antes de que sea demasiado tarde. Tarde para someter a la ley a los que tienen que expiar sus culpas y tarde para el país. Basta de impunidad, decía una bandera. Esta vez no será como siempre. No hay margen para eso.

Al mismo tiempo, en la cancha de Arsenal se celebraba la fiesta de la amnesia y el sinsentido. En el medio, la sacerdotisa Cristina Kirchner trazaba para sus fieles un relato que era la exacta contracara de los hechos consumados y comprobados. Nada nuevo: su palabra, recibida como una revelación entre aquellos que la habían ido a venerar, creaba de la nada la verdad a su antojo para una platea proclive al éxtasis y el delirio. Al menos, ya no se trata de un país entero. Quien no hizo más que dividir y abrir la grieta se convertía de pronto en la campeona de la unidad de los argentinos. "La matemática es una sola", dijo cuando criticó la economía. Es verdad, es una sola, como los hechos, salvo en sus manos y en las del gobierno kirchnerista.

En Arsenal, el relato. Lo hechos están en los expedientes de Comodoro Py. En el relato, la ex presidenta es la salvadora de la patria. En los expedientes aparece como la virtual jefa de una asociación ilícita. De instrumento para ir por todo, el relato se redujo a salvoconducto para alcanzar los fueros. Lo incomprensible es que todavía el relato siga imponiéndose a los hechos. La única explicación la tienen los jueces. Esos jueces a los que el martes una multitud les exigió hacer lo que deben hacer para poner un límite al espectáculo esperpéntico del gran circo criollo.