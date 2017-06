Johnny Depp y una pregunta polémica

El actor Johnny Depp bromeó sobre un posible atentado contra la vida del presidente Donald Trump. "Creo que (él) necesita ayuda y hay muchos sitios oscuros maravillosos a los que podría ir", dijo la estrella de Piratas del Caribe ante el público del festival musical de Glastonsbury.

"¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?", continuó, en una posible referencia al asesinato de primer mandatario norteamericano Abraham Lincoln por parte de John Wilkes Booth, en 1865. "Quiero aclarar esto: yo no soy actor. Yo miento para ganarme la vida. Aun así, ya hace tiempo y quizás ha llegado la hora", añadió.

Depp reconoció también que sus declaraciones podrían ser polémicas. "Sólo es una pregunta, no estoy insinuando nada", agregó el intérprete estadounidense de 54 años, que se encuentra en medio de una escandalosa batalla legal con sus ex representantes y managers, a los que acusa de estafa. Un portavoz de la Casa Blanca no tardó en responder al chiste de Depp con un comunicado: "El presidente ha condenado la violencia en todas sus formas, y es triste que personas como Depp elijan no seguir su ejemplo".