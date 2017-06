Cine de vacaciones, modelo a repetición

Mi villano favorito 3 pone en marcha el jueves la temporada fuerte de estrenos para el receso invernal, dominada por otros regresos; Cars 3, Transformers 5 y la nueva etapa del Hombre Araña llegarán para revertir la sensible baja actual en la concurrencia

La demostración perfecta de la apuesta a las repeticiones: Gru se encuentra con Dru, su hermano gemelo, en Mi villano favorito 3. Foto: UIP

Cuando está a punto de arrancar la temporada más fuerte del año para los cines, la realidad de los números se encuentra en un punto muerto. A una semana de que culmine junio, las cifras de Ultracine dicen que se pagaron en los cines de la Argentina durante lo que va del mes, hasta anteanoche inclusive, 2.253.538 tickets.

La comparación con igual período de hace un año es pavorosa. En todo junio de 2016 se vendieron 5.390.265 tickets. Casi tres millones correspondieron a los dos títulos más taquilleros de entonces: Buscando a Dory (1.453.208) y El conjuro 2 (1.406.409). En cambio, las dos películas de mayor convocatoria en lo que va de junio de este año, Piratas del Caribe 5 y La momia, sumaron 614.768 y 474.569, respectivamente. Con la llegada de los grandes tanques de las vacaciones de invierno, se espera otra cosa. Que las boleterías y las salas dejen de ser el páramo actual para convertirse, como es costumbre para este tramo del año, en un hervidero de chicos y grandes.

De hecho, junio terminará con toda seguridad con la mayoría de las salas llenas en los complejos multipantalla porque el próximo fin de semana el dueño absoluto de la cartelera será Mi villano favorito 3. Todos auguran una explosión de entradas vendidas que disimularán un poco el papelón de los números de junio, pero no podrán disimularlos del todo. Es más: junio pudo ser uno de los mejores meses de 2017 si no hubiese sido por la decisión de postergar para el 13 de julio el lanzamiento de Cars 3, en cartel desde hace 10 días en los cines uruguayos, paraguayos, peruanos, bolivianos y colombianos.

En Cars 3, vuelven Rayo McQueen con una entrenadora latina.

En vez de seguir esta vez, como es costumbre casi siempre, las reglas del estreno simultáneo con Estados Unidos y el resto del mundo, se optó en la Argentina (con Chile como aliado) por trasladar el lanzamiento de Cars 3 para mediados de julio, en pleno receso invernal.

Lo concreto es que estas dos terceras partes, la de Cars y la de Mi villano favorito, serán de no mediar alguna contingencia completamente inesperada los dos lanzamientos más taquilleros de todo el cine de 2017 en la Argentina. Entre las dos se esperan entre seis y siete millones de entradas vendidas.

Mi villano favorito 3 (que sí se estrena entre nosotros al mismo tiempo que en el resto del mundo, el próximo jueves 29) llega precedida del antecedente de Minions, récord absoluto de taquilla desde que la Argentina cuenta con estadísticas de concurrencia confiables. Y su equivalente de Cars llega con la confiabilidad absoluta de sus marcas de producción (Disney y Pixar), más el refuerzo del poderosísimo aparato promocional que transformó a sus personajes sobre ruedas en estrellas absolutas del merchandising.

Por el combo Minions/Mi villano favorito, sus creadores reciben ingresos por licencias y marcas de unos 70 millones de dólares al año. Mientras tanto, Cars es la segunda marca surgida desde el cine más exitosa de la historia con 10.000 millones de dólares de ganancias por merchandising desde 2011. Sólo la supera Star Wars, gracias a sus imbatibles 32.000 millones de dólares generados desde 1977. Curiosamente, los cuatro grandes lanzamientos del cine de estas vacaciones pertenecen a marcas ubicadas en el top ten de la materia. Spider Man: regreso a casa (estreno, 6 de julio) abre la tercera etapa en el cine para el Hombre Araña, que acumula 1300 millones de dólares de ingresos en merchandising, y Transformers: el último caballero (estreno, 20 de julio) suma en este terreno 3000 millones, favorecido por su origen como juguete.

Spider man: regreso a casa muestra a un Peter Parker adolescente, bajo la protección de Iron man. Foto: UIP Y PIXAR

Este modelo a repetición multiplicado por cuatro promete lo que en principio todos esperan. No es casual que al comentar el estreno mundial de Mi villano favorito 3 en el Festival de Annecy (el mayor acontecimiento del año para el cine de animación) el crítico de Variety haya usado el término predictable me (juego de palabras con Despicable Me, el título original) para hablar de todo lo que vuelve, incluyendo a Pharrell Williams en la banda de sonido. La novedad en este caso es el vuelco en la vida de Gru por la aparición de su hermano gemelo, Dru. Ambos llevan la voz de Steve Carell en las pocas funciones subtituladas que se verán en la Argentina. El nuevo villano es Balthazar Bratt, una antigua estrella infantil con todos los modos y las mañas de la cultura popular de los años 80. Por supuesto reaparecen Lucy Wilde, las queribles niñas Margo, Edith y Agnes, y la multitud de minions, presentes en la trama y antes y después de los títulos.

También habrá (pocas) versiones originales de Cars 3, que también llega con una innovación en su trama argumental que algunos observadores de Hollywood señalaron como la expresión más fuerte hasta ahora de la presencia femenina en una película de Pixar desde los tiempos de Valiente, cuya directora original (Brenda Chapman) dejó la producción en medio del rodaje por diferencias con el estudio. En este caso, el nuevo personaje clave de la historia es Cruz Ramirez, un elegantísimo vehículo diseñado con trazos amarillos muy delicados y que lleva la voz en la versión original de la ascendente comediante latina Cristela Alonzo. Cruz será la nueva entrenadora del inagotable Rayo McQueen, enfrentado ahora a una nueva generación de corredores.

De Spider Man: regreso a casa también se espera mucho. Después de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire y del par de aventuras con Andrew Garfield, uno de los grandes personajes insignia de Marvel reaparece en solitario después de su aparición rutilante en Capitán América: Civil War. Con su nuevo rostro cada vez más joven (ahora, Tom Holland) Peter Parker es un adolescente de 15 años que trata de equilibrar su vida entre la escuela secundaria y sus deberes de superhéroe bajo la protección de Iron Man (Robert Downey Jr.) y con la amenaza del villano Vulture (Michael Keaton). Este film abrirá una nueva trilogía.

El cuadro se completa con la quinta película de Transformers, que acaba de estrenarse en Estados Unidos por debajo de las expectativas en la taquilla y cuestionamientos a una trama "confusa". Sin Optimus Prime a la vista, los humanos se enfrentan a las máquinas en una batalla de incierto resultado. A las estrellas que regresan (Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Stanley Tucci) se suma esta vez Anthony Hopkins como un lord inglés con mucho para contar sobre la historia de los Transformers en este planeta. Arranca la maquinaria cinematográfica de las vacaciones de invierno.

Protagonistas en números

Cómo les fue en la Argentina a los títulos que vuelven

4.933.196

Minions

2015 I 16 semanas en cartel

La película más vista desde que se manejan estadísticas confiables (1997)

2.611.023

Mi villano favorito 2

2013 I 20 semanas en cartel

2.051.304

Cars 2

2011 I 14 semanas en cartel

1.547.371

Transformers 4

2014 I 13 semanas en cartel

1.276.132

Transformers 3

2011 I 16 semanas en cartel

1.191.186

Cars

2006 I 26 semanas en cartel

834.808

Transformers

2007 I 30 semanas en cartel

652.725

Transformers 2

2009 I 19 semanas en cartel

577.954

Mi villano favorito

2010 I 17 semanas en cartel