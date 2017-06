La literatura, una cantera que nutre cada día más a la pantalla chica

Con el estreno mañana de El jardín de bronce se afianza la práctica de producir series con novelas de autores nacionales, a la que se sumará, en 2018, otra basada en Santa Evita

Palacios, De Dominici y Navarro dan vida a los personajes de Sergio Olguín. Foto: Pol-Ka

Mañana se estrena en HBO la serie El jardín de bronce, basada en la novela del mismo nombre de Gustavo Malajovich, producida por Pol-ka en nuestro país y que se verá los domingos, a las 22, durante 8 semanas en episodios de una hora, por ese canal. Tres semanas atrás, se empezó a ver por las pantallas de Eltrece y de TNT, La fragilidad de los cuerpos, basada en la obra de Sergio Olguín, también producida por Pol-ka y que cuenta la labor de una periodista que investiga el suicidio del maquinista de un tren y se mete en el submundo de las mafias que operan entre los trabajadores ferroviarios. El año último, Space estrenó Nafta súper, una serie de ocho episodios que se generó a partir de la película Kryptonita estrenada en 2015. La misma surgió de la historia que contaba el escritor argentino Leonardo Oyola en una novela que se llama igual y parodia el universo de los superhéroes al ubicar a los suyos en el conurbano bonaerense.

Pero la tendencia de series cuyas historias nacieron en el formato libro escritas por autores locales no termina allí. Fox está preparando para poner en marcha en 2018 la serie Santa Evita, con la que se llevará a la pantalla chica la novela de Tomás Eloy Martínez, sobre el robo del cuerpo embalsamado de Eva Perón durante la Revolución Libertadora y el peregrinaje del cadáver hasta su repatriación veintiséis años después.

A la hora de indagar por qué surgen actualmente más cantidad de proyectos que tienen su origen en la literatura de estas tierras, dos de los encargados de la producción original de Fox para América latina sugieren cuáles serían las razones. "La literatura argentina, con sus grandes escritores, es una fuente rica de materiales. Si a eso le sumamos la avidez de los productores por conseguir historias para adaptar y dar respuesta al boom de las series que estamos viviendo se puede empezar a entender por qué hoy aparecen más producciones basadas en novelas de autores locales", sostiene Jorge Stamadianos, a quien todos conocen como "el griego" y que es el responsable del desarrollo de ficción de Fox Networks Group en esta región del continente.

Furriel, Lola Toledo y Romina Paula, una familia que será destrozada. Foto: HBO

"Hay desde hace un tiempo una tendencia en la industria que hace foco en el interés por las biopics. Esto no se da solamente en la Argentina, sino también en otros lugares como México y Colombia. El auge es panregional. La Argentina tiene muchas buenas historias para contar y muchas personalidades destacadas y referentes como en este caso Eva Perón que definitivamente acompañan esta tendencia", agrega Mariana Pérez, responsable de Desarrollo y Producción del grupo Fox para América latina.

Al especificar por qué la elección de la obra de Eloy Martínez, ambos destacan que la novela es un bestseller con más de 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y Evita, una figura que trasciende las fronteras de la Argentina.

Búsqueda frenética

En otro plano, sin un personaje histórico, pero sí con el material de un thriller policial que atrapa desde que uno pasa las primeras páginas del libro, la novela de Malajovich fue un éxito de ventas desde su primera edición en 2012. El autor empezó su vida profesional escribiendo guiones y cuenta que cuando concibió su historia lo hizo como si estuviera preparando el libreto para una película. "Al principio escribí unas 50 carillas como haría si fuera el tratamiento argumental para un largometreaje. Cuando en la editorial me dijeron que les gustaba el material, que era apenas un trabajo embrionario, me puse a buscar una voz como autor. En ese proceso siempre tenía la idea de que eso podía ser trasladado al lenguaje audiovisual, pero al mismo tiempo no quise olvidarme de buscar recursos específicamente literarios para escribir la novela. En esa búsqueda pude liberarme de esa voz que me llevaba hacia lo audiovisual y me solté más. Igual después tuve que hacer el camino inverso", cuenta risueño el autor que, junto con Marcos Osorio Vidal, adaptó su relato para la serie de HBO.

El jardín de bronce cuenta la historia de un padre al que le desaparece su hijita de cuatro años cuando iba con su niñera a un cumpleaños. La trama se va complicando y aparecen nuevos personajes y ramificaciones inesperadas del conflicto inicial. Estos giros y la manera en que se adapta el protagonista Fabián Danubio, al que interpreta Joaquín Furriel en la serie, lo convierten al final de su arco dramático en un investigador policial muy eficaz, algo que promete una continuidad del personaje en nuevas novelas y más temporadas de la serie. "La idea de principio era que fuera la primera de un conjunto de historias, con Danubio como protagonista, a la manera de los detectives de la literatura escandinava", confiesa Malajovich, sin asegurar que ese plan se cumpla, pero sin descartarlo tampoco.

Acerca del arte de la adaptación, este autor sostiene que un guionista talentoso -entre los que declara no creer encontrarse, como es de esperar para una persona pudorosa en cuestiones de halagos- es capaz de conseguir trasladar cualquier material de un medio a otro. En su caso cuenta que cuando aborda obras de otros autores, las mismas le disparan ideas para reescribir ese material literario en lenguaje audiovisual, pero reconoce que en ese proceso cambia bastante lo que se encuentra en el original. Algo que puede resultar un problema a la hora de buscar que el autor acepte ceder los derechos de su obra.

Para Stamadianos, la adaptación de Santa Evita resultó todo un desafío que están consiguiendo superar. "Es una gran obra literaria con personajes riquísimos, situaciones extraordinarias donde nunca se sabe qué es real y qué es ficción. El relato refleja el punto de vista de un escritor que va realizando una investigación, por lo tanto tiene una voz interna muy fuerte, lo que presenta un reto importante a la hora de trasladarlo a la pantalla. Por fortuna con los adaptadores, de a poco, casi artesanalmente diría, le fuimos encontrando la vuelta", precisa el productor. El proyecto actualmente está por entrar en etapa de preproducción. El casting que generará el elenco aún no está terminado, aunque adelantan que estará formado por actores argentinos y españoles que son los países principales donde se desarrolla la historia. ¿Las grabaciones y el estreno? Recién para 2018. Por ahora los televidentes tendrán que contentarse con las historias de Malajovich y Olguín.

Libros en series

Kryptonita

Autor: Leonardo Oyola. Editorial: Mondadori. 2011

El jardín de bronce

Autor: Gustavo Malajovich. Editorial Plaza &Janes. 2012.

La fragilidad de los cuerpos

Autor: Sergio Olguín. Editorial: Tusquets. 2013.

Santa Evita Autor: Tomás Eloy Martínez. Edición conmemorativa. Editorial: Alfaguara. 2015