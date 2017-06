La famosa cadencia montevideana

MONTEVIDEO.- Entramos en un café-librería a las seis de la tarde con una amiga que está de paso por la ciudad. A veces en Montevideo me siento en Nueva York: muchos pasan por acá de camino a otro lugar. Las mesas del patio están todas ocupadas. Nos sentamos adentro, donde quedan pocas. Las chicas de al lado se pidieron un tostado mixto (acá le dicen sándwich caliente) y una limonada. A la otra mesa llega un carrot cake y, en la comodidad de la charla, una se descalzó y cruzó las piernas en posición de loto, tipo yoga. La escena es poco parisina: además de la postura "casera", improbable de ver en un bar de París, se agrega un menú de la tarde que allá no existe. Mientras que acá esa hora es momento de té o de tostadas con queso y mermelada, la tarde parisina tras el día de trabajo está totalmente monopolizada por el clásico verre: un vaso de vino, un aperitivo o una cerveza, en una terrasse ya preparada con calefacciones verticales para los largos meses de frío. Pedimos el tostado y disfrutamos de la cadencia rioplatense.

Al salir nos detenemos en la librería. Busco libros de autores uruguayos para chicos. Hojeo El Vestido de Mamá, el libro de Dani Umpi y Rodrigo Moraes que reflexiona sobre lo diferente y las cuestiones de género. Algunos precios me sorprenden: cuando son libros uruguayos, es decir, producción nacional sin necesidad de importación, los menos costosos no bajan de 15 dólares. Al final me inclino por otros dos que vienen acompañados por discos de candombe. Justo me cruzo con alguien que conocí hace poco. Nos quedamos charlando bastante más tiempo del que le hubiéramos dedicado en París, donde no estar apurado es casi una señal de una vida poco intensa. Cruzarse con conocidos continuamente forma parte de la dinámica montevideana (la sensación de escala está siempre presente) y viene acompañado de conversación sin demasiado apuro.

A las ocho y media, cuando en París se pasa del verre a la mesa para picar algo, seguir hablando del mundo y mirar a la gente pasar, acá es momento de deporte. Todo el mundo corre, camina o bicicletea por la Rambla, esa larga vereda que bordea el agua, casi sin rampas aunque de las pocas sin baldosas flojas o rotas, a diferencia del resto de Montevideo en donde hay que mirar para abajo para evitar tropezarse y esquivar los excrementos caninos, que aparentemente casi nadie recoge. A falta de espacio, París robotiza, y al correr o andar en bici se respetan los sentidos. Acá cada cual va a su bola, sin darle importancia al tránsito peatonal organizado.

A las diez, cuando en la capital francesa se terminan los fondos de las copas, en Montevideo se sale a comer: un chivito con vista a la Rambla o en Carrasco, carne en una parrilla de Palermo, sushi en Punta Carretas, sándwich gourmet o pizza en Ciudad Vieja. Me dicen que el uruguayo no come mucho afuera, pero veo que los lugares están llenos. Quizás varios sean extranjeros residentes. Hay música de fondo para recordar donde se está, como si el silencio fuera tristeza. A las doce, sigue llegando gente para tomar algo. Los lugares no parecen ser muy rigurosos con el horario de cierre. Mientras que a esa hora las calles de París se vacían, acá disfrutan la noche de un día que parece interminable.