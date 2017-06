Carlos Gomes: "Creo que la Argentina se está preparando para ser competitiva"

El presidente para América latina del Grupo PSA (Peugeot y Citroën) considera que se tomaron buenas medidas para la industria automotriz, pero que aún faltan otras

Carlos Gomes se entusiasma con el mercado automotor argentino, que, según dice, está en franco crecimiento. Desde su puesto como presidente para América latina y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo PSA (Peugeot y Citroën), también se ilusiona con la nueva multiplataforma que se instalará en el país y en la que se producirán diferentes modelos; confía en que se meterá de lleno en el mercado de los furgones y adelanta que la firma fabricará una pick-up. Más allá de esas definiciones, tiene su propia visión sobre la economía local. "Creo que la Argentina se está preparando para ser competitiva", afirma.

Foto: LA NACION

-¿Cómo está el negocio para PSA en la Argentina?

-El negocio está bien. Nuestras perspectivas son buenas, porque hemos tenido un 2016 muy bueno, con un crecimiento de 34% respecto de 2015, y este año crecimos casi 20%. Aquí, el mercado está creciendo y la verdad es que no esperábamos un crecimiento de este tipo, con un año con poco más de 800.000 unidades. Ahora, el mercado parece bueno en cantidad, pero no tanto en calidad.

-¿Por qué?

-Porque hay una capacidad ociosa muy importante en Brasil, que obliga a muchos fabricantes que no han previsto esta bajada tan abrupta, a encontrar formas para hacer salir su producción. Eso se traduce en un nivel de descuentos en el mercado argentino superior a lo que veníamos constatando en los últimos cinco años, y entonces la rentabilidad por coche será un poco inferior. Es decir, Brasil coloca aquí los coches que no puede colocar en su mercado y eso abarata los precios.

-¿Cuánto influyó en el negocio la quita de regulaciones por parte del Gobierno, como la salida del cepo o la apertura de la posibilidad de girar dividendos?

-Como todo en la vida, el cuadro global de un negocio se mueve por criterios de confianza. Acá hubo desde hace dos años una serie de medidas, como la eliminación de las tasas a la exportación, la quita de las DJAI, el acceso al mercado de cambio, la ley de proveedores. Además, el mercado del auto hoy es más transparente porque tiene una demanda genuina.

-¿PSA hará inversiones aquí?

-Anunciamos inversiones en marzo de este año (el 5 de diciembre pasado se lo comunicamos al presidente Mauricio Macri). Consiste en una readecuación total de nuestra planta en El Palomar, donde cambiamos líneas de montaje e introdujimos tecnologías nuevas que facilitan el trabajo de los operarios. En total, anunciamos US$ 300 millones hasta 2020. Esa inversión en la planta es el primer paso para la llegada de una nueva multiplataforma, en 2019.

-¿Qué nuevos mercados de exportación están viendo?

-Los mercados que nos parecen potencialmente accesibles son todos los de América latina y también los del norte de África (ahora tenemos la confirmación que desde Brasil venderemos coches a Madagascar y Costa de Marfil). Donde hay mercado, podemos ir.

-¿Y es competitiva la Argentina?

-Hoy no es competitiva, pero esa no es una constatación definitiva. Creo que hay un modelo que va hacia la creación de las condiciones de competitividad. La ley de autopartes va en ese camino, el plan Un millón va en ese sentido. Pero hoy por hoy, la Argentina no es competitiva. Creo que se está preparando para ser competitiva, y para eso hay necesidad de aumentar las cuestiones que hacen a la exportación: clientes, proveedores (autopartistas), logística, etcétera.

-¿Cómo ve el plan Un millón?

-Me parece una piedra más del edificio que se está construyendo. Siempre me preguntaban qué había que hacer para producir más, y para eso no hay que hablar con los productores, porque yo produzco si las condiciones existen. Si la planta es competitiva, produzco, y la planta es competitiva si el entorno es bueno. La ley de autopartes es una de las decisiones más importantes en ese sentido.

-¿Qué otras cosas podrían ser beneficiosas para la industria?

-Hoy se están tomando las medidas estructurales (la ley de autopartistas y el plan Un millón), ahora hay que tratar los temas finos: costo de energía, logística, competitividad de la mano de obra y el contexto sindical. Es necesario decir que las condiciones laborales en la Argentina son más difíciles que en otros mercados. Nosotros tenemos mercados que son muy volátiles y nos obliga a una flexibilidad, pero las leyes locales no nos permiten tener esa flexibilidad. Ese es un tema que tiene que ser encarado.

-¿Están pensando en despidos?

-No. Estoy hablando de flexibilidad. La ley sindical es de 1976, entonces hay horas fijas de trabajo, pero no se puede, como en Francia o Alemania, ser más flexible y hacer que una persona tenga un día 8 horas de trabajo, otro día 6 y otro día 9. Hablo de polivalencia en los puestos, que el que es chapista pueda hacer montaje.

-¿Cómo les pega la inflación y cómo la manejan?

-La inflación nos viene ya dada y tiene dos tratamientos: uno del lado de los insumos y otro del lado de la venta. Del lado de la venta es el mercado el que la regula (no puedo aumentar 50% si los otros aumentan 0). Del lado de los costos, sí que nos pega, porque hay paritarias y nos sube la mano de obra; también nos suben los precios los proveedores.

-¿Cómo evalúa la presión impositiva?

-La carga impositiva sobre el sector del automóvil en la Argentina es una de las más altas (54,8%). Cada país define su estructura, pero si queremos exportar debemos simplificar la cuestión impositiva.

-¿Cuánto nos pega Brasil y cuándo va a levantar ese mercado?

-Nos pega mucho, porque el mercado brasileño era de 3,6 millones de unidades y hoy es otro. La evolución de ese mercado es fundamental para la definición del nivel de producción en la Argentina. Pienso que este año el mercado brasileño será un poco superior al año pasado, pero, para volver a niveles de 2012, debemos esperar hasta 2028.

-¿Hay algún modelo nuevo que van a producir en la Argentina?

-Toda nuestra nueva plataforma producirá nuevos modelos. Pero vamos por partes: primero anunciamos la planta, después la plataforma y luego el auto. Podemos adelantar que vamos hacia una ofensiva en vehículos comerciales (presentamos en el Salón del Automóvil la nueva Expert de Peugeot y Jumping de Citroën). Tenemos un plan estratégico de entrar en el mercado de vehículos comerciales, ya tuvimos algún éxito con la Berlingo y la Partner, de segmento furgón chico. Pasaremos a fin de año al furgón grande con Boxer y Jumping. Además, hemos anunciado que de acá a 2021 tendremos una pick-up (aún no se sabe si se fabricará en la Argentina), pero sería después de esta ofensiva de los furgones.

MINI BIO

Lugar de nacimiento

Portugal

Edad

53 años

Trayectoria

En PSA creó una nueva estructura organizacional en América latina, más dinámica y de acuerdo con el foco de la nueva estrategia