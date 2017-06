Cartas de los lectores

Modelo

Angola 2012, La Salada como modelo de gestión (ex secretario Guillermo Moreno). La Salada es parte de la Argentina (ex presidenta Cristina Kirchner). En Angola no se realizó niguna inversión, porque no hay seguridad jurídica. (Jorge Castillo, ex empresario exitoso).

Ahora, más que nunca, memoria.

PASO innecesarias

Como la opinión pública es escéptica sobre las PASO, lo que anuncia una alta abstención, sugiero que se suspendan y que se analice su conveniencia para el futuro. El gasto que significan puede ser destinado a escuelas y hospitales.

Deuda como legado

Son pocos los privilegiados en el mundo que pueden dejar fortunas en herencia a sus hijos o nietos, para que puedan vivir de ella toda la vida. Pero nadie, rico o pobre, sería tan necio de dejar una deuda que tuviese que ser pagada por los propios bisnietos. Por lo que se informa, esto es lo que está haciendo el Estado argentino, emitiendo actualmente una deuda a cien años. Si se debe pagar el doble de lo que me prestan para devolver el préstamo en tres años, ¿cuántas veces se deberá multiplicar el capital para devolver el préstamo en cien años, y en dólares?

Mientras el 20 de junio por la tarde en la plaza central de Lomas de Zamora había una marcha de vecinos para reclamar seguridad, el intendente Martín Insaurralde asomaba la cabeza y estiraba el cuello entre la muchedumbre en la cancha de Arsenal en apoyo a la ex presidente Cristina Kirchner. El intendente que se sumó a las filas del kirchnerismo durante doce años -período de decadencia y corrupción que encuentran su fiel reflejo en Lomas de Zamora- también copia a su líder al eludir los problemas de su ineficiente administración.

Señor intendente, en lugar de reclamarle ayuda al gobierno nacional y provincial, póngase los pantalones largos y asuma las consecuencias y gobierne para el municipio.

Sede de la Cancillería

A fines de 2010, la cancillería argentina, por intermedio de la Sociedad Central de Arquitectos, convocó a un concurso nacional para el proyecto de ampliación sobre los lotes de la calle Basavilbaso, lindantes con el palacio San Martín. Entre las principales razones aducidas para la construcción de ese edificio se encontraban: evitar las nuevas oficinas que ya se estaban alquilando en diferentes barrios de la ciudad -con el consecuente gasto que ello implica-, la necesidad de tener un "complejo edilicio de la Cancillería" que concentrara todas la funciones de ésta (evitando el uso del palacio San Martín para funciones administrativas) y la necesidad de conectar tanto el palacio San Martín con la sede de la calle Esmeralda -túnel mediante- ya que actualmente se utiliza un carrito con documentos confidenciales para cruzar de un edificio al otro. Además, la obra permitiría independizar el área de inmigración, que recibe la concurrencia de más de 1000 personas por día, y crear un Archivo de la Cancillería, el segundo más importante después del Archivo General de la Nación. Participaron los estudios más prestigiosos del país, se entregaron 80 anteproyectos, siendo el nuestro el ganador del primer premio.

Ahora bien, como suele pasar en la Argentina, después de la entrega de premios llevada a cabo en ese entonces por el canciller Timmerman y luego de varias tratativas para comenzar la ejecución del proyecto, todo el personal jerárquico de la Cancillería fue reemplazado por gente de La Cámpora y con ello desapareció todo lo hecho hasta el momento. Reunidos con la entonces embajadora plenipotenciaria Verónica Encinas Esquivel, se adujo que Cristina Kirchner quería sintonía fina y que eso aplicaba también para los proyectos de la Cancillería. Finalmente, nos enteramos por el decreto 225/2017 del Boletín Oficial, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado venderá los lotes de la Cancillería aduciendo que "se verifica la subutilización de los mismos considerando su ubicación y capacidad constructiva, resultando antieconómico mantenerlos con el destino actual, en función de su potencial inmobiliario y urbanístico, siendo ejemplo de ello los terrenos ocupados por cocheras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en una zona estratégica de la ciudad".

Es decir, todo el impulso que se muestra en torno a abrirse al mundo y la imperiosa necesidad de negociar con lo demás países sucumben a la hora de pensar a largo plazo. Se corta de plano la posibilidad de un complejo edilicio de la Cancillería moderno y eficiente, y se prioriza, como el anterior gobierno, la sintonía fina...

Notificación de ARBA

Sobre llovido, mojado. Realmente uno no tiene paz en este país. Todavía sufrimos las secuelas de las devastadoras inundaciones, estamos tratando de seguir produciendo a pesar del clima, la falta de infraestructura y la desmesurada presión impositiva, y ahora ARBA nos manda notificaciones informando partidas subvaluadas.

¿No será el momento de vender todo y colocarse en Lebac? ¿Y por qué no cobrar algún plan social y alguna pensión por invalidez?

Obrerismo

Hago referencia al artículo "Campeones mundiales del obrerismo" publicado el martes 20, cuyo autor se define como historiador e investigador del Conicet, lo cual lamentablemente no lo ha eximido de cometer varios y graves errores respecto de la verdad histórica. Con mal disimulada ironía, el autor considera "curioso" que el Colegio de Abogados de Buenos Aires en 1945 objetara los recién creados tribunales del trabajo y que el mismo Colegio en estos días haya salido en su defensa. El investigador de marras no ha investigado el punto. El Colegio que en 1945 criticó los nuevos tribunales creados por decreto (y no por ley) e integrados por supuestos magistrados sin acuerdo del Senado fue el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, fundado en 1913, y a la sazón presidido por José María Sáenz Valiente. La defensa de los valores constitucionales y su tenaz oposición a normas como la que criticó en 1945 llevaron al Colegio a perder su sede y a ver perseguidas sus autoridades. La entidad que en los últimos días "salió en defensa" de esos tribunales es otra, distinta, y que no puede ser confundida con la anterior. Ésta es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fundado en 1985 y que sostiene descaradamente que "la industria del juicio no existe". La similitud de nombres (y que pudo haber llevado al autor en cuestión a sus fáciles y simples conclusiones) no es responsabilidad del primero de los dos colegios, sino de los legisladores de 1985, su cortedad de miras y su escaso vocabulario. Se equivoca también el historiador cuando dice que la Corte Suprema "encontró un tecnicismo para negarse a tomar juramento a los primeros jueces laborales del país". No hubo tal "tecnicismo": hubo una palmaria y flagrante violación de la Constitución Nacional, puesto que el gobierno de entonces pretendió ungir a amigos y correligionarios como seudojueces de un fuero inexistente, creado por decreto y designados aquéllos en violación de la Carta Magna, que exigía acuerdo del Senado. A todo el autor del artículo llama, benévolamente, "contradicciones".

Duplicado de tarjetas

El auge de los delitos informáticos obliga a preguntarse cómo es posible que no sea obligatorio que todos los comercios cuenten con dispositivos inalámbricos que permitan pagar con tarjeta sin que el usuario deba entregarla y perderla de vista, muchas veces durante varios minutos, que facilitan la inescrupulosidad del duplicado. Se necesita urgente un legislador despabilado, por favor.

Baños no para todos

Hace pocos días, como consecuencia de mi discapacidad, tuve que buscar en pleno centro de la Capital Federal un baño apropiado, y mi frustración fue grande al verificar que son escasos los lugares habilitados. Esto tiene que ver con la inercia y el desinterés de quienes están obligados a controlar que las normas se cumplan. Baños inapropiados, obsoletos, con un déficit aberrante de artefactos. Nadie controla y muchos miran para el costado.

De esa manera, la ciudad se convierte en un cúmulo de dificultades para los discapacitados y los ancianos. ¿Habrá alguien que pueda verificar esto? ¿Alguna autoridad sensible?

Legislen y juzguen

Hace ya bastante tiempo que los ciudadanos vemos asombrados cómo ciertos proyectos de ley están "atrancados" en el Congreso: ley de extinción de dominio y ley de responsabilidad penal empresaria, como también la reglamentación de la ley del arrepentido. Tres leyes indispensables para iniciar verdaderamente la lucha contra la endémica corrupción que ha caracterizado a nuestros gobiernos por tanto tiempo. Señores legisladores, ¡legislen! También vemos consternados cómo muchos jueces zigzaguean con peritajes, apelaciones, declaraciones de incompetencia, subrogaciones y demás vericuetos procesales. Las pruebas se muestran a la vista del común de la gente. Las sentencias tan esperadas no se concretan. Señores jueces, tengan el coraje y la idoneidad necesaria, ¡juzguen! Dios y la patria se lo demandan.

Mataderos y Matanza

Mataderos y La Matanza no son realmente nombres lindos, más allá de lo que puedan definir o significar sobre el pasado o la historia de esos lugares. Antiguamente se creía en el poder de los nombres para afirmar la esencia de lo nominado. Creo que sería bueno otorgarles a estos sitios nombres que señalen algún tipo de belleza. Y nada de nombres propios, por favor.

Robos de autos

Vivo desde más de doce años con mi familia, con un hijo pequeño, sobre la calle Bolívar esquina México, a cinco cuadras de la Plaza de Mayo. El garaje de Bolívar 731, donde guardo el auto, cierra y abre sus puertas las 24 horas, porque en las últimas dos semanas han robado dos autos a plena luz del día, a mano armada. Los vecinos dicen que hubo otros robos por la zona. Es sabido que este tipo de delitos es uno de los que más aumentan cuando la situación económica es difícil. Espero que Horacio Rodrìguez Larreta y Martín Ocampo tomen intervención efectiva y urgente en el caso.

