Lo que hay que saber sobre Carreras de las Estrellas, el festival de clásicos que brillará en el hipódromo de San Isidro

Seis pruebas de Grupo 1, el máximo nivel del turf y una de Grupo 3, en la serie que cumple 27 versiones y fue pionera en este tipo de jornadas; ESPN transmite en vivo el Classic, la prueba cumbre, desde las 18

El stud Las Canarias festejó el año pasado con Saltarín Dubai; puede repetir hoy con Crazy Icon.

Las Carreras de las Estrellas, el emprendimiento que sostienen los criadores y propietarios de caballos de pura sangre argentinos, ya es una joven tradición del turf argentino. Este sábado 24, en el hipódromo de San Isidro, la serie de siete clásicos, seis de ellos de Grupo 1, el máximo nivel, tendrá su 27ª versión, con los mejores ejemplares del momento, todos ellos en una vertiginosa tarde de seis horas.

La carrera más importante, el Classic (G 1-2000 m) ofrece 2 millones de pesos en premios, de los cuales 1,25 millones serán para el ganador, y en su lista de ocho competidores está Crazy Icon, una figura emergente que ganó dos pruebas y fue segundo ahí nomás dos veces en clásicos de esta distancia. Es el indicado para cargar con el favoritismo ante la ausencia de mediofondistas reconocidos en la nómina, pero le sobran condiciones para ganarle a los mejores. Lo monta Juan Noriega y Roberto Pellegatta es su entrenador. Se larga a las 18.35.

Entre los potrillos de 2 años, los más jóvenes en las pistas, el Juvenile (G 1-1600 m-1 millón al primero) se convierte en el máximo desafío y Puerto Real es el candidato más claro, aunque esta categoría se presta a las sorpresas. Lo prepara Roberto Bullrich y Fabricio Barroso llevará las riendas. Se larga a las 14.40.

Antes, a las 13.40, las potrancas saldrán al ruedo con una dominadora, Giulet Seattle, la favorita en el Gran Premio Estrellas Juvenile Fillies (G1-1600 m-1 millón a la ganadora). Está invicta la defensora del stud Doña Serafina, a la que entrena Carlos Bani y dirigirá Gustavo Nicolás Villagra, elegido el Aprendiz del Año en 2016, pero esta vez pisará por primera vez la pista de césped, lo que supone la única incógnita sobre su respuesta a la hora de correr.

Los otros aperitivos para el Classic se reparten entre velocistas (mayores y productos), milleros y yeguas de medio fondo. En el Estrellas Sprint (G 1-1000 m-$ 500.000 al ganador), la 7ª de la reunión, a las 15.10, se destaca Nashville Texan. Va a temblar la recta de San Isidro con rivales como Humor Ácido, Sacriste y Equal Legítimo.

Después, los especialistas en la media distancia. En el Estrellas Mile (G 1-1600 m-$ 625.000 al primero), Leo Ruler tiene la obligación de demostrar que no hubo casualidad en su triunfo en Gran Premio de las Américas, en Palermo. Phelps, que reapareció en gran forma tras varios meses sin competencia, lo pondrá contra la pared, lo mismo que Key Dance. Está prevista la campana de largada a las 16.15, en el 9° turno.

Las yeguas corren el Distaff (G 1-2000 m-625.000 a la ganadora) e Hispanidad y Schoolmistress parecen contar con más chances en un lote muy parejo. Las iguala, también, el hecho de que no podrán contar con sus jockeys de siempre, Altair Domingos y Pablo Falero, convalecientes de sendos acccidentes. Las gateras del Distaff se abrirán a las 17.25 y será la 11ª prueba del programa.

La fiesta en San Isidro comenzará, en cuanto a los clásicos, a las 13.10, el tercer turno de la fecha, con el Estrellas Junior Sprint (G 3-1000 m-$ 350.000 al ganador), para potrillos de 2 años. El invicto Ducret y los experimentados Happy Roman y Sunny Point son las figuras sobresalientes. Con el primero, que tendrá el voto de la mayoría, otra vez se observa el respaldo de la dupla Pellegatta-Noriega. Y para redondear las coincidencias, ambos ejemplares pertenecen al stud Las Canarias, capaz de iniciar y cerrar el festival con su chaquetilla colorada y oro.

La reunión en el hipódromo de San Isidro consta de 17 carreras y se iniciará a las 12.15. A continuación, los protagonistas con el número de gatera entre paréntesis:

GP Estrellas Classic (G 1-2000 m) - Copa Escribano Hernán Ceriani Cernadas: Areco Run (1), Crazy Icon (7), Cry me a River (6), Don Archi (5), Forty One (3), Santísimo (2), Seattle Mat (4) y Sudashi (8).

GP Estrellas Distaff (G 1-2000 m): Adora Nistel (6), Caitlin (9), Capitolia (1), Hispanidad (3), La Extraña Dama (4), Money Blue (8), Russki (7), Schoolmistress (5) y Sihua (2).

GP Estrellas Mile (G 1-1600 m): Che Micky (2), Comparsero (6), Garabito (10), Key Dance (5), Leo Ruler (4), Phelps (3), Rampini (7), Starry Boy (9), Ten Rye (8) y Víctor Security (1).

GP Estrellas Juvenile (G 1-1600 m) - Copa Sr. Raúl F.M. Lottero: Citta di Bari (13), Cocktail Designer (10), Dallas Maverick (1), El Impoluto (9), Gobierno Digno (7), King Ruler (6), Marc in the Rye (14), New London (2), Puerto Real (12), Pure Quality (8), Shamgar (4), Sobre Action (5), Tarsico (11) y Yes Or Not (3).

GP Estrellas Juvenile Fillies (G 1-1600 m) - Copa Dr. Pedro C. Blaquier: Azzarella (3), Gabrielle (BRZ) (5), Giuliet Seattle (1), Jinzhou (7), Paddock Seattle (2), Positive Mind (6), Rockanrolera Inc (9), Stina (8) y Who Is Who (4).

GP Estrellas Sprint (G 1-1000 m): City Tramp (1), Equal Legítimo(2), First Shot (3), Humor Ácido (6), Nashville Texan (5), Prime One Twelve (7) y Sacriste (4).

Clásico Estrellas Junior Sprint (G 3-1000 m): Charm Scent (2), City Wonder (8), Diosa Pampeana (4), Ducret (6), Happy Roman (7), Sunny Point (9), Tan Creído (5), Vaporetto Inc (1) y What A Horse (3).