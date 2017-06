Carlos Pagni: "Cristina, ahora, es candidata a senadora"

[Video] Los diferentes espacios diagraman hasta último momento sus listas de senadores y diputados para competir en las legislativas

El periodista Carlos Pagni habló de la presentación de las listas de los diferentes espacios políticos de cara a las elecciones legislativas.

cerrar

"Es el momento crucial para el político, donde se decide si entran o no al poder. La ex presidenta Cristina Kirchner , en este momento, es candidata a senadora, convencida de que no puede ir a la Cámara de Diputados porque no quiere discutir con Elisa Carrió o Margarita Stolbizer . Si Florencio Randazzo se entrega, todo puede cambiar", afirmó Pagni.

El periodista analizó el vínculo del oficialismo y la candidatura de Randazzo: "El Gobierno dice: 'Flaco no te bajes'. Su candidatura empezó y sigue siendo ayudado económicamente por el Gobierno", expresó.

Sobre el armado de listas de Cambiemos, Pagni subrayó: " Esteban Bullrich estuvo en duda porque es crucial el cargo. Sería el candidato a tener la próxima victoria en la provincia de Buenos Aires. Bullrich no es de Vidal, es una ficha que juega Macri para equilibrara el poder de María Eugenia Vidal ".

En ese espacio Graciela Ocaña irá como la primera candidata a diputada para poner a la formación política de Cambiemos un rostro contra la corrupción.

Por su parte, el radicalismo quedó relegado en la conformación de listas ya que no están en la fórmula de senadores, ni en la primera de diputados.

La Salada, una operación policial y política

"Hay cinco o seis publicaciones académicas donde aparece el nombre de Jorge Castillo, Enrique Antequera y los comisarios de la zona", resaltó Pagni y agregó que se trata de una operación policial y política. "Se están tirando con La Salada. Antequera que es como Castillo no cae, si tiene protección, no sabemos", sostuvo el periodista.

Además, señaló que Macri ha decidido una estrategia política y comunicacional de ir contra las mafias. "Si golpeas la puerta de la OCDE no podés tener el mercado negro más importante de la región", manifestó.