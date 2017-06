Diccionario de números

4%

Fue en mayo la suba del nivel general de actividad en relación con el mismo mes del año pasado, con lo que acumula un aumento anual del 1,1%. Así lo informó el estudio Ferreres & Asociados, que explicó el comportamiento en el crecimiento de los sectores agropecuario (7,5%) y de la construcción (6,4%). En términos desestacionalizados, la medición mostró un alza de 0,1% mensual.

Emisión adicional para el gobierno

Dadas las necesidades de pesos que tiene el Gobierno, la menor cotización del dólar respecto del previsto en el programa financiero ($17,92) puede requerir la emisión adicional de hasta US$ 3000 millones para completar el monto previsto en pesos, dijo ayer la consultora ACM. Esta diferencia es menor del 10% del financiamiento previsto en el programa financiero. Con esta colocación, el Gobierno ha emitido en los mercados externos US$ 10.150 millones, completando así el tramo internacional del plan financiero (US$ 10.000 millones). En el mercado local, resta colocar US$ 2000 millones.

Préstamos para las pymes

El ministro de Finanzas, Luis Caputo (foto); el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el vicepresidente, Enrique Vaquié, y el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Pablo García, se reunieron para coordinar nuevos planes de financiamiento para las pymes. Entre las iniciativas destinadas a este sector, el directorio del Nación aprobó esta semana la línea Carlos Pellegrini.

Más inversiones en tecnología

En una feria internacional de biotecnología desarrollada en San Diego, California, la firma mAbxience, del Grupo Insud, y autoridades del Ministerio de Salud de la Nación anunciaron ayer inversiones de más de US$ 80 millones para estudios clínicos en medicamentos de última generación en Argentina. La iniciativa coincidió con una similar de Sinergium Biotech, que dio a conocer sus intenciones de desembolsar US$ 120 millones que destinará a investigación clínica y epidemiológica del zika y a infraestructura para fortalecer su portafolio de vacunas.

Baja la tasa del crédito Hipotecario

El banco HSBC Argentina, que conduce Gabriel Martino (foto), redujo hasta dos puntos porcentuales la tasa de interés fija a en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Río Negro y Buenos Aires distrito donde además redujo la alícuota de Ingresos Brutos para las operaciones destinadas a vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Se sumó así a decisiones similares del Ciudad y Santander.