Cuál es el equipo que imagina Gallardo en medio de la conmoción en el club

A horas del shock por los casos de doping en la Libertadores, el DT cree que Lux y Pinola se sumarán en breve al plantel y no pierde la esperanza por contar con Enzo Pérez; Scocco, entre los posibles reemplazantes de Driussi

-. Foto: DyN

La cabeza de Marcelo Gallardo, esa mente brillante para la mayoría de los hinchas de River, es un compendio de informaciones cruzadas. Los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y de Camilo Mayada; la conmoción que vive el plantel por esa sorpresiva situación; la inminente ida de Sebastián Driussi al Zenit de Rusia, que pagará 22.000.000 euros brutos por la cláusula de rescisión de su contrato; el equipo que pondrá mañana ante Colón en Santa Fe (no estarán Maidana, Martínez Quarta, Ponzio ni Driussi); la búsqueda de refuerzos para el inminente arranque de los octavos de final de la Copa Libertadores (el 4 de julio ante Guaraní, en Asunción); los preparativos para la pretemporada en Orlando... Mientras piensa en todos esos temas al mismo tiempo, el DT de River se ve obligado a imaginar el plantel que se viene porque la continuidad de la Libertadores está a la vuelta de la esquina. ¿Un nuevo River? Eso dependerá de la concreción de las incorporaciones que el entrenador les pidió a Enzo Francescoli y a los dirigentes.

Si bien aún falta que se firmen los respectivos contratos, Gallardo ya cuenta íntimamente con que Germán Lux y Javier Pinola serán los dos primeros refuerzos. Lux seguramente reemplazará a Augusto Batalla si el técnico lo ve en buen estado de forma y Pinola jugará por Martínez Quarta, suspendido provisoriamente por la Conmebol.

Golpeado por la coyuntura pero a la vez deseoso de seguir consiguiendo títulos (ya logró cinco internacionales y la Copa Argentina 2016), Gallardo guarda una esperanza grande: que al fin River pueda conseguir a Enzo Pérez, quien quiere ponerse la camiseta de la banda roja -tal su deseo desde cuando era chico- y además no irá a la pretemporada del Valencia. El propio Gallardo reconoció ayer por primera vez que el ex jugador de Estudiantes de La Plata está en su radar. "Lo de Enzo Pérez está difícil, pero no imposible", le dijo a la nacion una fuente que participa de la negociación. Al Muñeco también le gustaría incorporar a un enganche (¿Emanuel Reynoso, de Talleres?) o a un mediapunta, y en ello están trabajando desde la dirigencia.

Ante la operación a la que fue sometido Rodrigo Mora, quien en el mejor de los casos podrá volver a jugar en 2018, Gallardo pretendía la llegada de un delantero. Pero la casi segura partida de Driussi al Zenit lo llevó al técnico a replantear esa situación y a solicitar dos hombres de punta. Por ahora, los nombres que suenan, aunque sin que el entrenador haya confirmado un interés por ellos, son los de Ignacio Scocco (Newell's), Franco Soldano (Unión) y Nicolás Leguizamón (Colón). "Hay un nombre que estamos buscando que todavía no fue nombrado por ningún periodista", aseguró anoche, enigmático, un dirigente de los millonarios.

Gallardo no le dio crédito a los rumores que daban cuenta de los posibles regresos de Leonel Vangioni y Matías Kranevitter, dos futbolistas que "siempre van a tener abiertas las puertas del club", según la dirigencia. Pero hasta tanto no se confirme en qué clubes europeos jugarán, a ellos nunca hay que darlos por descartados como posibles incorporaciones.