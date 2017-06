El pase de Pinola a River: en vez de fomentar la cultura barra, deberían educar

E l pase de Javier Pinola a River generó una violencia increíble. No es justo incluir a todos los hinchas de Central, pero sí apuntarles a aquellos inadaptados que se creen con derecho a decidir sobre la vida de los demás. Tampoco es justo caerle sólo a Central, porque este tipo de situaciones pueden darse en cualquier club argentino, eslabones de una sociedad que se la pasa exigiendo para los demás lo que ellos no hacen. Porque hay gente que puede caratular de "traidor" a un futbolista que prefiere irse a otro club a ganar más dinero o simplemente para dar un salto profesional. Toda persona tiene derecho a buscar progresar. Y si hay hinchas que se disgustan por la medida que toma un futbolista, los límites no pueden llegar hasta escribir amenazas en la puerta del colegio donde van sus hijos.

¿Y los dirigentes canallas? El vice Carloni fue prudente manifestando su dolor por la decisión de Pinola, aunque el presidente Broglia desbarrancó, diciendo que a D'Onofrio "habría que quemarlo en una plaza". Luego pidió disculpas, pero? Los dirigentes deberían ofrecer mensajes que sirvan para educar a sus hinchas, no para aumentar la cultura barra. Irse de Central no debería ser un escape increíble, como pasó con Larrondo y pudo ser con Montoya o Salazar. Pero Broglia, el mismo que se indignó porque D'Onofrio decidió pagar la cláusula de Pinola, es el mismo dirigente que contrató a Paolo Montero cuando todavía era DT de Colón. Eso no molesta.ß