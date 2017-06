Mariano Werner: "Quería volver, estar acá, porque sólo yo sé lo que viví"

Regresó tras seis meses de sanción por la controvertida maniobra con Rossi; marcó el mejor tiempo y batió el récord del circuito

Mariano Werner fue el más rápido en Paraná.

PARANÁ.- La felicidad era imposible de ocultar. Después de 201 días, Mariano Werner regresó al Turismo Carretera y mostró que está vigente. En su vuelta, marcó el mejor tiempo en la primera jornada de clasificación y, además, batió el récord del circuito, con un registro de 1m25s286/1000. Atrás, aunque no en el olvido, quedó la sanción de seis meses y una multa económica de 500 mil pesos que le impuso la ACTC, luego de la temeraria maniobra con la que el entrerriano perjudicó a Matías Rossi, con quien peleaba el título, en el Gran Premio Coronación 2016, en La Plata. "Es para todos los que me esperaron. Estoy emocionado como pocas veces. Quería volver, estar acá, porque solamente yo sé lo que viví. Esto me genera mucha alegría: por el equipo, por los que me siguieron acompañando? Estoy con las mismas ganas que cuando me subí por primera vez a un auto. Extrañaba mucho el TC; si algún día dejo el Súper TC2000 será duro, pero esto es otra cosa", confiesa el entrerriano, que igualmente largará último en la serie, al igual que en las próximas tres carreras.

-¿Volviste a hablar con Rossi de aquella maniobra?

-Aquel domingo, después de la carrera, le mandé un mensaje, pero no me lo contestó y era entendible, porque puedo imaginarme cómo se sentiría. Le dije que repetiría la actitud, que si se me presentara la misma situación y necesitara los puntos, repetiría la intención. La maniobra no terminó como quería, pero el final de una maniobra nunca se sabe. Hay que estar en el momento y en la situación para juzgar. Me encanta competir contra los mejores y durante todo el año habíamos peleado mano a mano con Rossi, por eso cuando vi el espacio me tiré. Salió mal.

-Ahora Rossi también corre con Ford. ¿Marcar el mejor tiempo en tu regreso es una manera de demostrarle que el referente de la marca sos vos?

-Quiero seguir corriendo con Rossi porque me gusta correr contra los mejores y Matías es uno de los mejores pilotos del país. No volví para marcarle la cancha a Rossi, el tiempo me da la satisfacción de demostrar que sigo siendo competitivo. Nada más.

-¿Cómo es la relación con el resto de los pilotos después del desenlace de la carrera en La Plata?

-Hubo de todo. Algunos me putearon, otros me felicitaron y también hubo muchos que llamaron a mis patrocinantes?

-¿Era imposible mantener la estructura si algún sponsor se retiraba?

-El parate me hizo perder plata, sin dudas. Mantuve el equipo sin despedir gente, compré un motor nuevo y otras piezas que se necesitan para que los autos estén en un nivel competitivo. No quiero hacer cuentas, pero estoy con la soga al cuello y mirando que la cuenta del banco no explote. En estos tiempos no es redituable tener un equipo propio, los costos son muy altos. Con el automovilismo podés ganar mucha plata, pero también fundirte. Es una actividad rara.

-¿Vos estás entre los que ganan plata o los otros?

-Yo no tengo auto propio ni casa, porque toda la plata la reinvierto en los autos de carrera, en el equipo. Podés decirme que soy un loquito y tenés razón, pero si querés ser competitivo en el TC tenés que ponerle plata al auto.

-Con la suspensión, ¿cuál es el objetivo para la temporada?

-La Copa de Oro es imposible y hasta será difícil ganar una carrera, que es la meta que me trazo para lo que resta. Siempre lo voy a intentar, eso no lo negocio, porque tengo un buen auto y quedó demostrado.

Werner también corre debajo del auto con el inminente nacimiento de su primer hijo, que ya tiene nombre: Salvador. "Mi novia [Micaela] está con contracciones y no fui ni a probar a Olavarría. ¿Si quiero que sea piloto? No, este ambiente es muy individualista, es una mierda. Micaela juega al hockey y el ambiente es otro, distendido, amigable. No voy a presionarlo para que corra, pero lo voy a tener que frenar al abuelo [José, su papá], porque ya lo quiere subir a un karting", dice el paranaense, que volvió a mostrar su mejor figura.

En los boxes

El análisis, de ayer a hoy. El pasado y el futuro fueron el foco en una charla a la que asistieron los pilotos, junto a las autoridades de la ACTC. La carrera en Posadas, que debió suspenderse por la lluvia, puso en riesgo a los pilotos y provocó su reacción, y los 1000 kilómetros de Buenos Aires, que será la próxima fecha y la carrera con la que la categoría celebrará sus 80 años, fueron los temas de la agenda.

Santero, sin los papeles. De los 43 pilotos que salieron a girar, solamente Julián Santero (Torino) no tiene registro, ya que se le quitó el tiempo al detectarse una anomalía en el limitador de velocidad. El puntero del campeonato, Josito Di Palma (Torino), se clasificó en el 19° puesto.