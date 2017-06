Las tres claves para alcanzar con éxito un proceso de paz

[Video] Las negociaciones por alcanzar un acuerdo precisan de un líder y convicciones y consensos en la búsqueda de la justicia y la verdad

En LN +Mundo se expusieron los factores determinantes para que una Nación logre un acuerdo de paz; es vital la figura de un líder, el rol de los mediadores y el consenso del pueblo en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Una de las claves es el rol del líder y el convencimiento de que pierden todos si no se logra el acuerdo. Hasta que no se llega la decisión política de decir que con la paz se gana más que con la guerra, no se llega a un proceso de este tipo. También es importante el rol que juegan los mediadores.

Otra clave es la búsqueda de la justicia: la mayoría de los países que alcanzaron un acuerdo debieron recurrir a un proceso de amnistía. Es un debate de la sociedad civil hasta dónde se quiere llevar esa búsqueda de la justicia.

La tercera clave es la búsqueda de la verdad. En varios casos, la sociedad encuentra más alivio en encontrar la verdad que en castigara a los culpables.

El motivo de por el que Colombia no llega a un acuerdo de paz

José Luis Castagno es un argentino que vive en Colombia y contó cómo se vive el acuerdo de paz en ese país.

"Acá la gente está muy dividida, hay grupos en pugna, esto se divide por regiones. El acuerdo fue positivo en muchos aspectos. Las Farc no hablaron ante la opinión pública del narcotráfico. Mientras haya narcotráfico en Colombia, paz no va a haber. Es una amenaza permanente", relató Castagno.