Sudamericano de atletismo: Germán Chiaraviglio y Federico Bruno ganaron la medalla de oro

El campeonato se lleva a cabo en Asunción del Paraguay

Federico Bruno ganó una prueba que la Argentina no la conseguía desde 1952. Foto: Cada

ASUNCIÓN, Paraguay (Télam).- El santafecino Germán Chiaraviglio , finalista en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en salto con garrocha; y el fondista entrerriano Federico Bruno brillaron y se clasificaron para el Mundial de Londres, Inglaterra, que se realizará del 4 al 13 de agosto próximos, al ganar sus respectivas pruebas en el turno vespertino de la inaugural del 50ma. edición del Campeonato Sudamericano de mayores, que se disputa en Asunción por primera vez en su historia.

Chiraviglio, de 29 años, noveno en el Mundial de Beijing 2015 y undécimo en los Juegos Olímpicos 2016, ganó con una marca 5,60 metros, en su segundo intento, y se clasificó al Mundial de Londres, ya que los deportistas acceden al torneo ecuménico si triunfan en sus pruebas en el Sudamericano y si también alcanzan las marcas mínimas exigidas por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) para cada competencia.

El santafecino ganó así por tercera vez el torneo: fue oro en Lima 2015 (5,70) y Tunja, Colombia, 2006 (5,40); tres veces logró la medalla de plata: San Pablo, Brasil, 2007 (5,40); Buenos Aires, 2011 (5,30) y Cartagena, Colombia, 2013 (5,40); y una la presea de bronce: Cali, Colombia, 200 (5,10).

"Estoy muy contento porque ganar nuevamente un Sudamericano representando a Argentina es un placer enorme. Logré dos grandes objetivos de 2017: ganar este torneo y clasificar al mundial. Revalidar el título es un plus. Por eso fue un día soñado", destacó Chiaraviglio a Télam minutos después de la prueba.

"Vine con la idea de hacer un torneo ordenado, con buenos saltos, y lo logré. Los últimos meses no fueron fáciles porque arranqué el año con una marca como la de hoy y después, con los meses, me costó mantener el nivel. Por eso, este logro es una gran satisfacción", expresó.

Chiaraviglio, quien intentó superar los 5,76 metros (hizo dos saltos nulos y desistió de realizar el tercero) igualó así su mejor marca del año, 5,60 metros, que logró el 25 de marzo pasado en Santa Fe, y accedió a su tercer Mundial de Mayores luego de los de Osaka, Japón, 2007 y Beijing, China, 2015.

Por su parte el atleta entrerriano Federico Bruno se clasificó a su primer mundial de mayores al ganar la prueba de 1500 metros, con un tiempo de 3m45s28/100. Bruno, subcampeón en Cartagena, Colombia 2013, derrotó, con un espectacular sprint en los últimos 200 metros al chileno Carlos Díaz, quien le ganó en Lima, Perú, 2015, y obtuvo la primera presea de Argentina en esta prueba en 65 años (el 4 de mayo de 1952, en Buenos Aires, la conquistó Nilo Riveros).

"En los últimos dos sudamericanos perdí por foto finish y me dije: 'ésta vez no será así. La tercera es la vencida'. Por eso en los últimos doscientos metros decidí atacar, rematé y gané. Me saqué una espina. Vine a Paraguay a buscar el oro y la clasificación al Mundial y me llevo las dos cosas a Argentina", le expresó a Télam Bruno, oriundo de Concordia.

"Ahora voy a intentar lograr la marca mínima (3m36s) para Londres, que me permitirá estar con los mejores del mundo, al nivel de ellos. Voy a correr con mis ídolos. Esta es mi prueba, le tengo cariño y amor. La conozco metro a metro, sé dónde y cuándo atacar", manifestó Bruno, representante argentino en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en maratón, prueba en la que se clasificó a Londres, aunque adelantó que no la disputará.

Bruno, ganador de la medalla de oro en los Juegos Odesur 2014, de Chile, en 1500, viajará mañana a España, donde competirá en Barcelona el 29 de junio y luego disputará tres pruebas en Bélgica (8,15 y 19 de julio).

Chiaraviglio y Bruno se sumaron así al marplatense Mariano Mastromarino; la cordobesa Rosa Godoy, la sanjuanina Viviana Chávez y al tucumano Juan Manuel Cano (20 km marcha) como clasificados al Mundial de Londres.

Por la mañana, el bonaerense Germán Lauro -sexto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en lanzamiento de bala- conquistó la medalla de plata en la prueba de lanzamiento de disco y la santafesina Valeria Chiaraviglio obtuvo la presea de bronce en salto con garrocha. Lauro, de 33 años, logró la primera medalla de Argentina en el certamen con una marca de 61,70 -su mejor registro del año-, en su cuarto lanzamiento, en la prueba que coronó al colombiano Alexander Maurico con 63,82 y estableció un nuevo récord del torneo.

La otra medalla argentina en la jornada matutina de la primera jornada fue ganada por la santafesina Valeria Chiaraviglio, quien logró la presea de bronce en salto con garrocha con 4,15 metros (su mejor marca del año). La argentina logró así su tercera presea en campeonatos sudamericanos luego de las de plata en Cartagena 2013 y Lima 2015.

La rosarina Carolina Lozano finalizó quinta en 1500 metros (4m24s75/100); el platense Agustín Carrera terminó sexto lugar en 110 metros con vallas (14s16/100), misma posición que logró la cordobesa María Victoria Woodward en 100 metros llanos (11s46/100) y el marplatense Mariano Mastromarino terminó la prueba de 10 mil metros.

En la primera prueba de la jornada, la cordobesa Rosa Godoy quedó séptima en 10.000 metros, con un tiempo de 35m45s46/100, en la prueba que ganó la local Carmen Martínez, con un registro de 34m08s28/100, y el correntino Carlos Layoy fue cuarto en salto en alto con una marca de 2,13 metros.