A horas del cierre de listas la aliada al tigrense no confirmó ninguna candidatura; Camaño aseguró que Massa esperará a la decisión de Cristina Kirchner

Margarita Stolbizer admitió que no sabe cómo los massistas "van a elegir sus cargos". Foto: Télam / Raúl Ferrari

La diputada nacional Margarita Stolbizer , quien integra junto a Sergio Massa la alianza Un País, admitió esta mañana no saber como "van a elegir sus cargos" en el Frente Renovador, cuando faltan trece horas para el cierre de presentación de listas en las juntas partidarias.

Stolbizer realizó esas declaraciones ante una consulta de radio Nacional sobre la posibilidad de que la esposa de Massa, Malena Galmarini, sea incluida en las listas de candidatos y señaló: "No sé como ellos van a elegir sus cargos".

"Ella tiene todas las condiciones para estar en ese lugar, la veo muy ocupada en lo territorial", añadió la diputada y señaló que Galmarini "es tan de acción en su trabajo, que la verdad que lo legislativo a los que vienen con todo ese ímpetu los termina planchando".

Desde su cuenta de Twitter, la diputada y aliada al tigrense Graciela Camaño, había anticipado que Massa tendría los ojos puestos en el kirchnerismo antes de anunciar su candidatura. "A los ansiosos: Massa va a esperar a que defina La Cámpora y su jefa Cristina y va a hacer lo que tenga que hacer para frenarla", escribió la diputada.

A los ansiosos: Massa va a esperar a que defina La Campora y su jefa Cristina yVa a hacer lo que tenga q hacer para frenarla.&- Graciela Camaño (@GracielaCamano) 23 de junio de 2017

Desde el massismo, filtraron que Randazzo era el cisne negro que Massa quería para liderar la boleta de diputados nacionales de 1 País. Pese a algunos contactos con Alberto Fernández, actual jefe de campaña del ex ministro del Interior, y llamados telefónicos del tigrense a los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín) y Eduardo "Balli" Bucca (Bolívar), la negociación no prosperó. Desde el randazzismo aseguraron que su jefe no participó de estos intercambios.

Agencia DyN