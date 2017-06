Rugby por el mundo: los All Blacks vencieron a los Lions en el primer partido de la serie

Fue victoria para los de negro por 30-15; además ganaron los Wallabies, Irlanda y Fiji

Los All Blacks ganaron el primer partido de la serie ante Lions. Foto: Reuters

AUCKLAND.- Los All Blacks ganaron el primer partido de la serie ante los British & Irish Lions. Fue victoria para los campeones del mundo por 30-15, en el primer cruce entre ambos.

Los All Blacks dominaron durante casi todo el partido y forjaron su victoria en la segunda mitad, sobre todo gracias a dos tries del wing Rieko Ioane y a los 15 puntos de Beauden Barrett.

Nueva Zelanda está invicta en Eden Park ante los Lions desde hace 23 años.

La próxima cita entre ambos tendrá lugar el próximo sábado en Wellington, antes del último amistoso, el 8 de julio, de nuevo en Auckland.

Sudáfrica le volvió a ganar a Francia

Tres de tres. La selección sudafricana de rugby consiguió su tercer triunfo consecutivo en otros tantos partidos ante Francia, esta vez por 35-12 el sábado en Johannesburgo.El tercer test-match siguió por lo tanto la tónica de los dos anteriores, los del 10 de junio en Pretoria (37-14) y los del sábado de la pasada semana en Durban (37-15).

En esta ocasión el escenario era el emblemático Ellis Park de Johannesburgo, donde los Springboks, un equipo en reconstrucción que todavía debe mejorar su juego, pese a que pudo controlar bien el resultado.

Francia sólo ha ganado tres partidos en dieciséis en los últimos diez años en la ventana de junio. En el horizonte del equipo se presentan cinco test-matches en un año contra los All Blacks neozelandeses, dos en los partidos internacionales de noviembre y tres en la siguiente gira de junio, en 2018.

Victoria de los Wallabies ante Italia

Los Wallabies le ganaron a Italia por 40 a 27, con un parcial de 21 a 13, en un test match desarrollado en el Suncorp Stadium de la ciudad de Brisbane.

Para Australia marcaron tries Sefa Naivalu (2), Israel Folau (2), Bernard Foley y Reece Hodge, con cinco conversiones de Foley, mientras que Italia sumo tries por intermedio de Michelle Campagnaro, Edoardo Padovani y Tommaso Benvenutti y tres conversiones y dos penales de Tommasso Allan.

Australia será rival de Argentina en la edición 2017 del Rugby Championship jugando el 16 de septiembre en Canberra y el 7 de octubre en Mendoza.

Fiji sorprendió a Escocia, ganó Irlanda y perdió Gales

Fiji superó como local a Escocia por 27 a 22, en un partido disputado en el ANZ Stadium de Suva. Fue el segundo triunfo de Fiji ante los escoceses, en un historial de siete encuentros, y se concretó con tries de Peceli Yato y Henry Senioli, con una conversión y cinco penales de Ben Volavola.

Escocia sumó con tries de Ross Ford, Ruaridh Jackson y Fraser Brown, y dos conversiones y un penal de Jackson.

Por su parte Irlanda derrotó 35 a 13 a Japón, en Tokio. Los europeos sumaron tries de Garry Ringrose, Josh Van der Flier, Kieran Marmion, Rhys Ruddock y Sean Reidy y cinco conversiones de Paddy Jackson, mientras que los locales acumularon puntos gracias a tries de Kotaro Matsushima y Yu Tamura y un penal de Jumpei Ogura.

Además Samoa, que venía de ser goleado 78-0 por los All Blacks la semana pasada, superó hoy a Gales por 19 a 17. Tries de D'Angelo Leiua y Maatulimanu Leiatava, con dos conversiones y un penal de Tusi Pisi, le permitieron a Samoa imponerse ante los británicos que lograron dos tries a través de Steffan Evans y tres penales de Seb Davies.