Lo que viene 25/6 al 1/7

Los recomendados de la redacción

75

años

cumplirá mañana Gilberto Gil, una de las grandes figuras de la música popular brasileña y un referente del tropicalismo.

2

décadas

cumplirá mañana Harry Potter y la piedra filosofal, primer libro de la saga que llegó al cine y conquistó el mundo infantil.

40

días

en la selva pasarán 9 personas, desde este jueves, en Supervivencia al desnudo, de Discovery Channel.

Cine

De Ecuador, una de guerra

Entre los repetidos y variados conflictos por cuestiones de límites que se vivieron en América latina después de la independencia, hubo varios protagonizados por Perú y Ecuador, que más de una vez dieron origen a guerras generalmente cortas. Como ésta de 1941, que el ecuatoriano Alfredo León León aborda en un primer largometraje que se ha abierto camino en diferentes mercados y ha sumado pequeños pero valiosos triunfos para el creciente cine de aquel país. La película, que se estrenará aquí el próximo jueves, parte de una historia real: otro conflicto, pero esta vez familiar, es el que lleva a Jorge, un muchacho quiteño de 18 años, y siempre más interesado en las mujeres que en el estudio, a alistarse para encontrar en la dura experiencia bélica un camino para hacerse finalmente hombre. Y de paso sortear la disciplina paterna, que le reclama mayor compromiso con sus deberes escolares. En cuanto a los monos y las gallinas del título, ni aparecen; son los apelativos que se aplican mutuamentelos los dos bandos en guerra, que será más ardua de lo imaginado; monos son los ecuatorianos que se consideran invadidos; gallinas, los vecinos "peruanos invasores" , que están mejor pertrechados y los toman prisioneros. La contienda terminará algunos meses después, con el tratado de paz firmado en Río de Janeiro.

Mono con gallinas

De Alfredo León León

Estremo del jueves

Fernando López

Televisión

Tratamiento peligroso

El último día de este mes se podrá ver finalmente Gypsy, la serie en la que Naomi Watts interpreta a una psicóloga que cruza los límites éticos de su profesión. Jean Holloway, la terapeuta en cuya piel se pone la actriz británica nacionalizada australiana, no cumple con la premisa de no involucrarse sentimentalmente con las personas que trata en su consultorio. Por el contrario, se relaciona y seduce a personas emparentadas con sus pacientes. Holloway tiene muchas cosas que quisieran tener en la vida algunas mujeres. Un marido y un hijo que conforman una familia perfecta, y una posición económica envidiable. Pero su método de trabajo y su forma de ver la psicología la llevan a un lugar peligroso en la línea de lo que es moralmente aceptable o no. Su objetivo es establecer un entorno seguro y de confianza a sus pacientes sin hacerles daño, pero la situación se complica cuando se confunde el plano profesional con lo personal. La serie consta de diez episodios y fue creada, dirigida y escrita por Lisa Rubin, y la dirección de los dos primeros capítulos recayó en manos de Sam Taylor-Johnson, responsable de la película Cincuenta sombras de Grey. En el papel del marido de Holloway esta Billy Crudup y el elenco se completa con Sophie Cookson, Lucy Boynton, Karl Glusman, Melanie Liburd, Poorna Jagganthan y Brenda Vaccaro, entre otras figuras.

Gypsy Serie con Naomi Watts

Desde el viernes, en Netlfix, la primera temporada

Ricardo Marín

Teatro

Peretti, en el alternativo

Forma parte del elenco de una de las comedias más exitosas del circuito comercial, Los vecinos de arriba, de Cesc Gay que cuenta con dirección de Javier Daulte. Aun así, Diego Peretti decidió volver al teatro alternativo, un circuito que transitó al comienzo de su carrera, a principios de los 90 (Volver a La Habana, Angelito, El enemigo de la clase). El año pasado, la actriz Agustina Cerviño le acercó un proyecto con la intención de trabajar juntos. Una pieza del autor y director Sebastián Suñé denominada Por H o por B. La idea lo entusiasmó y lo que en un comienzo resultaba una propuesta incipiente comenzó a tomar forma en los ensayos donde Gerardo, su personaje, alcanzó mayor profundidad. Él se involucró además en la dramaturgia y es así que el espectáculo tendrá su estreno en Timbre 4. También forma parte del elenco la actriz Paula Sttafolani. La historia de Por H o por B muestra la realidad de un hombre muy psicoanalizado que está enamorado de dos mujeres y se pregunta, ¿es posible amar a dos personas a la vez y que todos estén de acuerdo? A la obra se la define como "una comedia sobre los vínculos, los secretos, el amor y, sobre todo, la culpa. Es una extraordinaria sesión de terapia donde se desnuda la naturaleza humana y con mucho humor vemos aquello que siempre queremos tapar."

Por H o por B

De Diego Peretti y Sebastián Suñé

Timbre 4, México 3554 Lunes, a las 21

Carlos Pacheco

Popular

Sentimiento oriental

Con tantos años de carrera en dúo es difícil desasociar el nombre de Eduardo Larbanois al de Mario Carrero. Oriundo de Tacuarembó, Eduardo perteneció a una camada de artistas surgidos en esa localidad uruguaya. A principios de los setenta comenzó a transcender su trabajo con Los Eduardos (dupla que creó con su coterráneo Eduardo Lago). Eso duró hasta 1977, cuando cada uno decidió seguir su propio camino. Larbanois se reunió con Mario y juntos emprendieron el camino de Larbanois-Carrero, sin duda el más exitoso de su carrera. Pero eso no lo privó de desarrollar una carrera en solitario, con una estética similar, pero a veces más concentrada en el trabajo instrumental. Lo que promete Larbanois para esta tarde en el CCK es la presentación porteña de su más reciente producción discográfica, Mandala, que representa un nuevo álbum instrumental (ya en 2003 había editado Cuerdas desatadas, con Popo Romano, Edison Mouriño y Pablo Antelo). Según nos adelanta, la nueva placa transita por la milonga, el candombe y el tango, y seguramente la actuación tendrá el toque didáctico. Estará acompañado por José Redondo en piano, Thiago Larbanois en bajo y contrabajo eléctrico, Betina Chaves en violín, Luis Gutiérrez en percusión y, como invitada, la bandoneonista a Cecilia Segurado.

Eduardo Larbanois presenta el disco Mandala

Hoy, a las 19. CCK, Sarmiento 151. Gratis, previa reserva y retiro de entradas.

Mauro Apicella

Clásica

Como la voz humana

Cuando Yehudi Menuhin escuchó por primera vez a Vadim Repin dijo: "Es uno de los mejores y más perfectos violinistas de la joven generación". El siberiano, que ahora tiene 46 años, honró esa distinción, al punto de que ya se ubica entre la media docena de los más brillantes arcos de la actualidad violinística. Además de movilizar un mecanismo que llama la atención por lo consumado, sus ejecuciones dejan el recuerdo de un sonido esférico y pleno, muy vocal, que evoca el que producían algunos violinistas que ya no están, como Oistrakh, Kreisler o Kogan y que ahora, si no lo engendrara Repin, sería casi exclusivo de Itzhak Perlman. En los medios y los bajos, cuando se avecina a la viola o al chelo, su sonido tiene una cualidad humana que estimula las sensaciones y transmite inhabitual calidez. Un melómano que se precie debería escuchar en vivo un ejemplar de esta estirpe. Aunque haya que lamentar el hecho de que en esta actuación en el Coliseo, no haga un recital en primera persona, sino como solista en el Primer Concierto de Bruch. (Por suerte, Bruch hace un profundo homenaje al violín). La orquesta es la Stanbul State Symphony y su director Milan Turkovic, dos primeras actuaciones argentinas. Estrenarán también una obra del turco Nevit Kodalli (1924-2009) a quien no hay que confundir con el húngaro Zoltán Kodály. Y terminarán con la Octava Sinfonía de Dvorak.

Vadim Repin en el ciclo de Nuova Harmonia

Mañana, a las 20.30. Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125.

Jorge Aráoz Badí