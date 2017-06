Para Woody Allen, EE.UU. vive en el caos con Trump

Le dijo a la BBC que todavía se pregunta por qué quiso ser presidente

Woody Allen calificó de caótica la gestión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. "Todavía me pregunto por qué quiso ese trabajo", dijo en una entrevista con la BBC, pocos días antes de presentarse en Londres junto con la New Orleans Jazz Band, donde toca el clarinete. El concierto está previsto para el domingo 2 de julio en el Royal Albert Hall de Londres.

"Nunca me pasó en la vida algo así. Que la persona que ganaría las elecciones presidenciales en Estados Unidos fuese alguien poco y nada interesado en cuestiones políticas. Nunca tuvimos indicios de que algo parecido ocurriera en mi país", señaló el actor y director de Dos extraños amantes.

"En estos momentos -añadió Allen- estamos en medio de un caos. La capital es un caos. La administración Trump no funciona para nada de manera adecuada", señaló, al expresar sobre todo su asombro por la presencia de Trump en la Casa Blanca.

El año que viene se cumplirán dos décadas del estreno de Celebrity, la película escrita y dirigida por Allen en la que Trump hace una pequeña aparición interpretándose a sí mismo y hablando de sus proyectos de levantar un edificio "hermoso y muy alto" en el lugar en el que está emplazada la catedral católica de San Patricio, en Manhattan. En el cameo de pocos segundos, Trump dice que la catedral sería demolida.

La próxima película de Allen, Wonder Wheels, protagonizada por Kate Winslet y Justin Timberlake, se estrenará a fines de este año con la idea de participar en la próxima temporada de premios que culminará con el Oscar.

Allen, a los 81 años, sigue filmando un largometraje por año y no piensa cambiar de hábitos. "No es algo intencional. Las cosas están dadas así, aunque en cualquier momento podrían terminar si me da un ataque al corazón o si mis inversores deciden no poner más dinero. Pero me gustaría seguir haciendo películas como hasta ahora porque cada vez que termino una, aparecen en mi cabeza un montón de nuevas ideas", afirmó.