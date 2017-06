Críticas de Trump a Obama por el Rusiagate

Le recriminó no haber actuado ante la presunta injerencia

WASHINGTON.- Donald Trump volvió a pasar al ataque por el Rusiagate. El presidente norteamericano cuestionó a su antecesor, Barack Obama , por no haber hecho nada para frenar la presunta injerencia rusa en las elecciones del año pasado.

"Escuché hoy [por ayer] por primera vez que Obama sabía sobre Rusia mucho antes de las elecciones y no hizo nada", dijo Trump en una entrevista con Fox News, que será emitida hoy. "La CIA le dio información sobre Rusia mucho antes de los comicios. Si tenía la información, ¿por qué no hizo nada al respecto?", manifestó.

La entrevista fue grabada anteayer, aunque Trump cuestionó a Obama por este tema en varias ocasiones durante la semana, incluso en una serie de tuits.

The Washington Post informó que Obama recibió un cable top secret de la CIA donde se detallaban las instrucciones dadas por el presidente ruso, Vladimir Putin , para que agentes de ese país dañaran o provocaran la derrota de Hillary Clinton y ayudaran a la victoria de Trump.

En el artículo se dieron a conocer meses de deliberaciones sobre cómo responder a las acciones rusas, entre ellas planes para hacer ciberataques contra infraestructura rusa que podrían ser activados en caso de que escalara la situación.

Según el diario, Obama no quiso dar a conocer la información antes de las elecciones del 8 de noviembre para no dañar la confianza pública en el sistema electoral estadounidense y no seguirle el juego a Putin. Además, Obama partía de la base de que Hillary ganaría las elecciones y Putin no podría concretar su meta de ayudar a Trump, según The Washington Post.

Agencias DPA y ANSA