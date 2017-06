Facundo Manes explicó por qué rechazó un lugar en la lista de Cambiemos

El neurocirujano explicó que "en las condiciones dadas", para él, el mejor lugar para aportar su "granito de arena" es "desde la sociedad civil"

El neurocirujano Facundo Manes publicó un descargo en Facebook para aclarar los motivos por los que decidió rechazar un puesto en la lista de Cambiemos. "En las condiciones dadas, hoy el mejor lugar para aportar mi granito de arena es desde la sociedad civil, a través de mi tarea como médico, investigador, docente y ciudadano comprometido con mi país", explicó el médico.

Manes se mostró agradecido con María Eugenia Vidal por haberlo convocado, pero aclaró: "Cada vez que me preguntaron a lo largo de los últimos años si aceptaría un cargo electivo respondí que primero escucharía por qué me convocaban, pensaría qué podría aportar desde ahí y respondería".

Para él, la pasión, las convicciones, el compañerismo y el respeto son los valores que se ponen en juego ante cada desafío o proyecto colectivo, escribió. Además, destacó que desde su punto de vista la clave para el desarrollo y la igualdad social radica en "el conocimiento, la educación y la salud". "Mi pasión y compromiso con la ciencia y con mi país siguen intactos", concluyó.

El médico también aprovechó para apuntar a quienes dieron "información falsa y malintencionada" al decir que no él no había aceptado por el lugar que ocupaba en la lista. Y disparó: "Lamento que alguien crea que eso puede dañarme, y más lamento que se gasten tiempo y valiosos recursos en intentarlo existiendo tantas necesidades que afrontar (...) Las grietas quizás puedan ser útiles para el marketing político, inclusive puedan ayudar a ganar alguna elección, pero estoy seguro de que no son el camino para lograr la Argentina de paz y prosperidad para todos que soñamos".