Cartas de los lectores

Lo que desnuda el caso La Salada

La detención del administrador del gigantesco predio de La Salada, el inefable señor Castillo, y de sus secuaces desnuda graves falencias de la administración pública bonaerense y nacional, que permitió durante tantos años el crecimiento de una explotación comercial al margen de la ley. Es hora de igualar los controles. Una persona honesta que quiere ejercer una industria o comercio lícito precisa unos 60 días para superar todos los trámites legales y fiscales. Un empresario como Castillo, cuyo patrimonio financiero es de dudoso origen, pudo llegar a administrar y regentear una ciudadela que se apartó de las leyes argentinas durante años.

Que no se repita, por favor. Bien la Justicia, mal la administración pública.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Sanear la policía

El jueves pasado LA NACION destaca con fundamentos precisos la necesidad de que todos los ciudadanos tomemos conciencia de la cara más oculta del fenómeno delictivo. Ya nadie se sorprende por las noticias sobre el enquistamiento de la policía en organizaciones dedicadas al delito. Es de elogiar entonces la actitud de la gobernadora Vidal de encarar un saneamiento de raíz, exigiendo la presentación de las declaraciones juradas a los jefes policiales de más alto rango. Por eso, tratándose de alguien de la misma agrupación política de la gobernadora y como muestra de una decisión a nivel nacional, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires debería hacer lo mismo. La Capital Federal, en este tema, no es distinta de la provincia.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Justicia tardía

La sentencia dictada contra el ex presidente Menem, veinte años después de ocurridos los hechos, demuestra el calamitoso estado de la justicia argentina. Situación que queda en evidencia con toda su crudeza si la comparamos con lo que sucede en otros países, desarrollados y no tanto.

Nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía (Seneca).

David Cordeviola

DNI 11.480.673

Pensiones abolidas

Gran revuelo se generó alrededor de las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja por el Ministerio de Desarrollo Social. Si ordenar fue el fin buscado, aunque puede haber otras lecturas, es criticable que se hiciera de una forma que no respetó a las personas involucradas, los pasos administrativos establecidos y el criterio concreto manejado durante años para su entrega, aunque no estuviera escrito, pero que no podía desconocer. Es grave recordar que quien tiene que aplicar normativas debe tener en cuenta que el respeto a la vida de cada persona es la primera ley a respetar y si no lo hace debe responder por ello.

Se dice que no hubo una guerra o catástrofe natural que justifique tantas pensiones por invalidez laboral. No hubo, pero hay desde hace muchos años y aún hoy, pobreza. Esta es una guerra silenciosa que destruye sin destruir a todos, una catástrofe creada por el egoísmo humano, pero como nadie se hace cargo parece que es natural. Unos dicen que dar una pensión es perpetuar a una persona en la informalidad laboral. Es cierto que lo mejor es dar herramientas para desarrollarse laboralmente y que el Estado genere oportunidades de trabajo, pero ¿cómo subsistir en el mientras tanto? Las posibilidades de trabajo no crecen porque hay gente capacitada y con ganas de trabajar. La pensión no contributiva no es la que genera pobreza o falta de trabajo. Nadie se salva con ella, pero permite que muchos cuenten con algo de dinero y en algunos casos acceder a medicación, prótesis, sillas de ruedas, rehabilitación, educación, capacitación, etc. Finalmente tengamos en cuenta que para la persona con discapacidad en situación de pobreza la vida puede ser una guerra o una catástrofe que enfrentar si no hay oportunidades para desarrollarse y trabajar dignamente.

P. Pablo Molero

DNI 14.745.465

La política en Areco

Somos ciudadanos que residimos, votamos y tributamos impuestos en San Antonio de Areco. Lugar célebre por la preservación de sus instituciones más preciadas, pero que sufre la degradación por prácticas destructivas. Con la convicción de que es necesario protagonizar el cambio de nuestra sociedad, planteamos lo siguiente: el Concejo Deliberante local tiene catorce miembros, siete pertenecen al partido oficialista local, el FPV, y siete a la oposición. Como el empate es frecuente, se resuelve con el doble voto del presidente del partido oficialista. Y así se imponen tasas asfixiantes, cuyos incrementos exceden varias veces los índices de costo de vida y en comparación con las de pueblos vecinos. Muchas de ellas son cuestionables, como el cobro en forma arbitraria las obras cloacales y pluviales que en 2015 se anunciaron como financiadas por la Nación, y así consta en la rendición de cuentas del ejercicio 2016. Se modifica el Código de Ordenamiento Territorial, omitiendo la participación de la comunidad; se crean entes descentralizados que multiplican los cargos de funcionarios, que tiene una planta de más de 1500 empleados en un municipio de 25.000 habitantes, etc. Decisiones que generalmente nos dejan afuera a la mitad del electorado.

Si se nos exige participar con el sufragio, y la realidad muestra que los sistemas proporcionales para ocupar las bancas se transforma en una caricatura de la representación política... ¿no ha llegado el momento de actualizar las instituciones regulando la actividad legislativa de manera tal que sea fruto de la concertación, y no el resultado de una guerra en la que unos ganan y otros pierden? ¿No es éste el camino que se abrió con las modificaciones constitucionales de hace más de veinte años? Por ello exhortamos a nuestros legisladores a implementar las reformas que incentiven las buenas prácticas, para preservar las instituciones republicanas y ser protagonistas de un país que progresa y goza de confiabilidad.

Lelia Sills, María Celia Tafura, Haydee Scampini, Ivana Di Santto, Silvina Devoto, Elvira Leticia Benolol, Gladys Markus, Silvia María García, Ana Lía Bertero, Roberto Savanti, Miguel Lagos Mármol, Gustavo López, Juan José Zerboni, Carlos Stefani

Adjuntan números de DNI

Trámites evitables

Son realmente agobiantes los trámites que deben realizar los jubilados y pensionados del PAMI para conseguir la cobertura básica en medicamentos. Mi padre, de 76 años, es jubilado con más de 50 años de aportes. Mi madre, de 73, se jubiló como ama de casa, es diabética, hipertensa y padece glaucoma y problemas de movilidad. Por ello requiere medicamentos muy costosos. Hace unas semanas mi padre se enteró de que no se los podían seguir dando libremente o con descuento, porque son dueños de dos viviendas y de un auto. Mis padres sólo tienen un departamento y jamás tuvieron un auto. Por más que insistió, la empleada le dio una serie de direcciones para traer los certificados correspondientes que avalen sus dichos. En el Registro del Automotor tuvo que ir dos veces y abonar un poco más de 1000 pesos para confirmar lo que siempre dijo. Segundo paso, el Registro de la Propiedad. Allí le pidieron descargar un formulario online y completarlo en computadora. Como hija, lo ayudé. Tuvimos que volver a hacerlo porque estaba mal confeccionado ya que debían ser dos ejemplares, uno para mi madre y otro para él. En muchos casos los jubilados deben solicitar a algún abogado que les llene este formulario. Luego tuvo que presentarlos y abonar 350 pesos por cada uno y volver a retirarlos en una semana. En definitiva, estos trámites inútiles le costaron más de 2000 pesos. Para un jubilado es demasiado.

Señor Presidente (al que voté y apoyo): ¿se podrá hacerles la vida más fácil a los jubilados y pensionados, maltratados por trámites que en muchos casos no pueden pagar ni realizar? Muchos tienen la ayuda de un familiar, pero otros están solos y en este engorroso camino desisten... y en eso se les va la vida, porque no pueden pagar los medicamentos.

Verónica Marisa Vallejos

DNI 22.134.103

Sin palabras

Me quedé sin palabras. Intendentes que llegaron al poder en colectivo y hoy tienen más de 30 departamentos y viven en Puerto Madero. Candidatos para cargos de senadores y diputados que están procesados por corrupción. Ladrones que quedaron libres por robar una mochila con dinero y el que está preso es el que los atropelló para recuperarla. Les pido me ayuden a comprender estas situaciones que se están viviendo en la Argentina, mi país.

María Costa Paz de Gowland

mariacostapazdegowland@gmail.com

Taxis en Aeroparque

El martes 20 de junio llegamos a Aeroparque a eso de las 21. Como no entrábamos en un taxi, tomamos dos. En el primero subieron mis hijos, el siguiente lo tomamos mi esposo y yo. Al llegar al departamento en la zona de Palermo nos dimos cuenta de que mientras nuestros hijos habían pagado 91 pesos, por el mismo viaje a nosotros nos habían cobrado 165. El taxista que llevó a mis hijos les dijo que él "no era de los de Aeroparque", pero como había ido a dejar un pasajero aprovechó el viaje.

¿El taxista que nos llevó a nosotros sería "de los del Aeroparque"? ¿Compartirá su negocio con el que nos abrió la puerta y colocó la valija adelante, intentando obstruir la visión del taxímetro?

No vivimos en Buenos Aires y no tomamos taxis habitualmente, por lo que fuimos fácilmente engañados, seguramente como muchos otros pasajeros argentinos y extranjeros que llegan diariamente al aeroparque Jorge Newbery. El gobierno de la ciudad debería hacer algo para evitar estos abusos.

Dolores Lynch

DNI 20.988.715

Metrobus en la costa

Realmente excelente el artículo del señor Sirvén publicado el 21 del actual, con el título "Metrobus". Si bien tengo mi domicilio en Mar del Plata, conociendo la ciudad de Buenos Aires por haber residido en ella durante muchos años, he usado y experimentado las bondades del sistema del Metrobus, que sin duda son varias: menor tiempo de viaje, ordenamiento y agilidad en el tránsito, paradas cómodas para ascenso y descenso, mejor iluminación, más seguridad, etc. Distinto es el caso de Mar del Plata, donde las ventajas serán muy pocas y realmente no es algo prioritario. Es un gasto muy importante que podría ser utilizado en gran medida para mejorar la seguridad vial, repavimentar y acondicionar las calles y avenidas -muy deterioradas en la mayor parte de la ciudad- o asfaltar muchas arterias que aún son de tierra. Así se lograrán grandes beneficios para los marplatenses y los turistas.

Alvaro López Fontana

alfmdq@outlook.com

