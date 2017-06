Los hombres que interrumpen a las mujeres

La polémica está de moda, pero ¿qué es más difícil? ¿Qué un hombre sea interrumpido mientras habla o que una mujer lo sea? "Ni siquiera puedo contar el número de veces que he visto a una mujer ser interrumpida y callada por un hombre, solo para escucharlo repetir las mismas ideas que ella estaba tratando de presentar", respondió Grace Ellis, a una consulta de The New York Times.

La página de Facebook de este periódico se llenó de experiencias personales de mujeres que se ven interrumpidas y relegadas de las decisiones, que suelen ser tomadas por hombres. Un estudio titulado "¿Las mujeres enojadas pueden progresar?" llegó a la conclusión de que los hombres que se enojan son recompensados, pero que las mujeres enojadas son censuradas y tildadas de incompetentes. "Son demasiado habladoras" -se comentan- para no dejarlas participar en mesas de decisiones, reuniones de empresas y sencillas conversaciones cotidianas. Un fantasma recorre el mundo, un silencio de mujeres interrumpidas, el de las mujeres hechas callar.