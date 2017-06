Filmus y Cerruti encabezarán la lista del kirchnerismo en la Capital

A último momento hubo acuerdo entre el PJ y el cristinismo; Mariano Recalde, a la Legislatura

Al final salió humo blanco por la chimenea del PJ porteño. Tras un acuerdo entre el cristinismo y el peronismo clásico, se resolvió que Daniel Filmus vuelva a encabezar la lista del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. Será la quinta vez que el ex ministro de Educación cumpla esa tarea en el distrito.

Lo seguirán en la lista nacional la ex legisladora porteña Gabriela Cerruti y el actual diputado nacional Juan Cabandié. En una boleta que procuró mantener el equilibrio entre todos los sectores del kirchnerismo porteño, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde será el primer candidato para la Legislatura.

"Somos la única opción capaz de canalizar el malestar de la mayoría de los porteños contra las políticas del gobierno de Macri", dijo Filmus a LA NACION, poco después de firmar la aceptación de la candidatura. Destacó que si bien es la quinta vez que compite es la primera que lo hará como dirigente de lala oposición nacional.

La lista de Unidad Ciudadana competirá en las PASO del frente Unidad Porteña con otros dos espacios menores: Ahora Buenos Aires, que lleva como candidatos para Diputados y para la Legislatura a Itaí Hagman (Patria Grande) y Jonathan Thea (Seamos Libres), respectivamente, y Peronismo por el Bien Común, la alianza que comparten Guillermo Moreno, para Diputados, y Gustavo Vera, para la Legislatura.

"Estamos todos más o menos conformes. Se eligió a Daniel [Filmus] porque se impuso Víctor [Santa María, presidente del PJ Capital] y porque es el que mejor mide", dijo a LA NACION un dirigente que participó de las negociaciones. Santa María destrabó tensiones de último momento en diálogos directos con Cristina Kirchner, que dio la autorización final a la lista.

Si el kirchnerismo obtuviera unos 20 puntos en la elección general, le corresponderían tres diputados y unos seis legisladores. Por esa razón esos lugares fueron los más peleados. Pero si alguna de las listas que compiten contra Unidad Ciudadana llegara a sacar más de 3 por ciento en las PASO habría que cederle el cuarto casillero en la nómina para diputados nacionales.

La boleta nacional del kirchnerismo en la Ciudad la completan, del cuarto al sexto lugar, el ex diputado Carlos Heller, la periodista Gisela Marziotta y el ex subsecretario general de la Presidencia Gustavo López.

En la nómina para la Legislatura, detrás de Recalde se ubican la actual legisladora María Rosa Muiños, esposa del ex titular del PJ porteño Juan Manuel Olmos; la dirigente de Kolina Victoria Montenegro, ex subsecretaria en el Ministerio de Desarrollo Social; el dirigente de "Los Irrompibles" Leandro Santoro, ex funcionario de Jefatura de Gabinete; el abogado Santiago Roberto, del sindicato de encargados de edificio; Lorena Pokoik, de Corriente Peronista Descamisados; Juan Manuel Valdés, hijo del ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés, y la socióloga Carolina Brandariz, del sindicato docente UTE.

La composición de la lista da cuenta de la búsqueda del equilibrio entre los diferentes sectores del kirchnerismo en la Capital. De los cargos nacionales y porteños, la única agrupación que se llevó más de un casillero fue La Cámpora, con Cabandié y Recalde.

El cristinismo también celebró que Cerruti, de Nuevo Encuentro, vaya segunda en la lista para Diputados. A ese sector, denominado grupo Patria, también responden Montenegro, Santoro y Pokoik.

El sector del grupo Umet, que integran el PJ y la Corriente de la Militancia, festejó la decisión de que Filmus encabezara la lista. Ese sector también lo integran Muiños, resistida por La Cámpora por haber creado un bloque propio en la Legislatura, y Roberto, abogado del sindicato de Santa María. El presidente del PJ también propuso a Marziotta para la lista nacional.