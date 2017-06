Mirtha Legrand, ofendida porque Jaime Durán Barba no la saludó

La diva contó que el asesor de Mauricio Macri ni la miró cuando se cruzaron en un almuerzo; "Se hizo el que no me vio, yo no paso desapercibida"

Mirtha Legrand realizó hoy una cena especial en suelo rosarino que contó, entre otros invitados, con la participación de su hija Marcela Tinayre. Allí, se refirió a Jaime Durán Barba, el consultor amigo del presidente Mauricio Macri. Y se mostró ofendida porque no la saludó en un almuerzo: "Se hizo el que no me vio, yo no paso desapercibida".

En un momento de la noche, el periodista Luis Novaresio -uno de los invitados al programa- le preguntó a la conductora si quiere a Durán Barba y ella confesó: "No lo quiero, yo creo que le ha hecho mucho daño a este Gobierno". Ante este comentario, Novaresio acotó: "El tampoco te quiere. Me lo dijo, yo le pregunté". Enseguida, indignada, Marcela Tinayre retrucó: "Durán Barba tiene una enorme admiración por mamá".

Tinayre no se quedó con eso, fue más allá e increpó a Novaresio: "Es muy antipático lo que dijiste... es horrible decirle a una mujer que un hombre tampoco la quiere". Novaresio respondió: "Mirá cómo me reta. Es la verdad, es información periodística".

En medio de este intercambio, Nancy Pazos tildó de "un gran misógino" a Durán Barba y dijo que "tiene un problema con las mujeres". En ese momento, la diva sumó su anécdota: dijo que en una oportunidad Mauricio Macri la invitó a almorzar a la Casa de Gobierno y se cruzó con el asesor del Gobierno en un pasillo. "Se hizo el que no me vio, yo no paso desapercibida", contó indignada.

El ping-pong de Novaresio a Mirtha Legrand

Más adelante en el programa, Novaresio sometió a la conductora a un breve ping-pong en el que la diva admitió que votará a Carrió y que "pondría las manos en el fuego" por Mauricio Macri.

Finalmente, dijo que la familia, los seres queridos y la profesión son el sentido de la vida. Y confesó: "Nunca le digo [a Marcela Tinayre] cuánto la quiero y lo amorosa que es conmigo (...) Es una mujer fantástica y ha unido a toda la familia". "Y adoro mi trabajo, adoro mi profesión, yo podría no trabajar más (...) No me guía el dinero, ni tener más éxito o ser más popular, todo eso lo soy; a mí me gusta mi trabajo, el contacto con la gente y preguntar... leo todo", resumió.