Entrevista laboral: ahora los candidatos también estudian al entrevistador

Se trata de una nueva manera de plantarse frente al selector, aquella persona que tiene el poder de decisión sobre el ingreso del aspirante a una compañía

Cambia, todo cambia. Hay ahora una relación de igualdad entre el entrevistado y el entrevistador a la hora del intercambio cara a cara. Ambos se estudiaron a fondo antes del encuentro. El aspirante no se siente en desventaja, todo lo contrario. Conoce no solo todo lo que está relacionado con la empresa, incluyendo su reputación on line, sino también quién es la persona que tiene en frente, cuáles son sus gustos y disgustos. También tiene el poder del veto, ese que determina que "gracias, pero esta empresa no es para mí".

Así se desprende de la Encuesta Global sobre las Preferencias del Candidato, realizada por Manpower Group a 14.000 personas a nivel global, que hoy forman parte de la fuerza de trabajo y tienen entre 18 y 65 años.

"El surgimiento de los candidatos bien informados es un fenómeno que responde a la dinámica del mercado laboral contemporáneo. El cambio permanente y los altos niveles de incertidumbre son sus principales características y, en este escenario, no sólo las organizaciones revisamos nuestros modelos de negocio y rediseñamos las prácticas de gestión del capital humano, sino que también las personas que se encuentran en búsqueda de empleo se mantienen en permanente movimiento", dice Luis Guastani, flamante director general y presidente de la operación en la Argentina de Manpower.

"La disponibilidad de la información, o al menos la mayor facilidad en el acceso, ha modificado la forma en que las personas buscan trabajo, que llegan a las primeras instancias de un proceso de selección con amplio conocimiento de su interlocutor y la organización a la cual representa. Motivados por conocer el lugar donde potencialmente trabajarán, buscan saber sobre las compensaciones y beneficios, identificar la misión y cultura, así como conocer el nivel de compromiso social y ambiental. De modo que la clave para contar con el talento adecuado reside cada vez más en comprender las preferencias de los candidatos, que son las que terminarán inclinando la balanza al momento de elegir el lugar de trabajo."

El 28% de los candidatos dijo haber contado con detalles sobre la marca empleadora previo a su postulación. De ahí la importancia de monitorear lo que se dice de la empresa. "Es importante que las organizaciones comprendan cómo son percibidas y cómo se habla de ellas a través de los canales que no son de su propiedad", dice el informe de Manpower. Recomienda entonces que, cuando hay sitios que publican burlas, propaganda y desinformación sobre la empresa, las respuestas de la compañía son muy importantes.

Además, los candidatos en países latinoamericanos reportaron tener más información sobre beneficios que en otras regiones.

Los sitios web de calificación de empleadores toman fuerza. Estos espacios se están posicionando como fuente creíble de información sobre un empleador. Las áreas de Recursos Humanos deben ser conscientes de lo que se está diciendo allí. Una oportuna participación ayudará a los candidatos a reconocer información falsa o que no refleja los valores de la empresa.

"Los empleadores tienen la posibilidad de convertir en una ventaja competitiva el nivel de información con el que cuentan los candidatos de hoy, migrando de los modelos de búsqueda y selección tradicionales hacia una modalidad interactiva, que invite y fomente el diálogo sobre las expectativas y genere una experiencia positiva y atractiva para los candidatos", finaliza Guastani.

Los postulantes argentinos

Qué es lo que más valoran en una empresa

72%: Pone en primer plano la compensación

54%: Valora las oportunidades de crecimiento

45%: Busca horarios flexibles

36%: Se fija en el tipo de trabajo que tendrán que realizar

36%: Mira con atención los beneficios que se ofrecen

33%: Piensa que la ubicación geográfica es clave