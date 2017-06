"Te podrán guionar los discursos. Podés poner carita de buena -a mí no me salió nunca-, pero esta es la realidad que hay que modificar."

(De Cristina Kirchner.)

Lo dijo ella ante miles de personas, así que no se culpe a nadie más por lo que fue una confesión pública. Cristina probó y probó frente al espejo poner carita de buena, pero nunca le salió. Ensayos fallidos. Fracaso total.

Vaya a saberse para qué la necesitaba. Pero no quedan dudas de que la necesitó. Y que le hubiera gustado conseguirla, a juzgar por lo que dijo durante el lanzamiento de su frente electoral despejotizado. Fue su manera de criticar, sin nombrarla, a María Eugenia Vidal, la Heidi que, a fuerza de votos y sin formoles, le provocó el mayor alisado de su vida al bigote de la morsa más brava del conurbano.

Dicen que detrás de toda envidia hay cierta admiración vergonzante. De ser así, habría que analizar también por qué el acto de lanzamiento del poskirchnerismo kirchnerista se pareció tanto a las arengas evangélicas de Pro. Cristina eligió esta vez el centro de la escena, haciendo subir al estrado a todas las almas que necesitan de sus manos para exorcizar al diablo neoliberal que las acosa.

"Você sta sanadu", pudo haberles dicho en un rapto de portuñol copiado de los pastores que colonizaron las madrugadas televisivas. Apropiarse de lo ajeno no sólo tiene que ver con el dinero. Robar ideas también es atractivo. Preguntémosle a la ex legisladora Vilma Ibarra, autora de la ley de matrimonio igualitario, a la que su partido en aquellos días, el kirchnerismo, boicoteó hasta que vio que podía sacarle rédito político. Y, entonces, se hizo fanático de las uniones entre personas de un mismo sexo. Néstor quedó como adalid de aquella ley. Debería serlo porque fue la única que se dignó a votar.

Podemos preguntarle a Lilita Carrió y a Elisa Carca, autoras allá por los 90 del proyecto de "ingreso ciudadano para la niñez", un beneficio universal para la población más vulnerable. Esa iniciativa fue despreciada por la entonces legisladora Cristina Kirchner hasta que el Dios de la Oportunidad la convenció de abrazarla con pasión, pero renombrándola como Asignación Universal por Hijo.

En el fondo, muy en el fondo, Cristina sabe que no basta con carita de buena. Y todo indica que Vidal también. Ya se lo había dicho a Jorge Lanata cuando le preguntó si le molestaba que le dijeran Heidi. Vidal le respondió: "No, no me molesta. Heidi no gana elecciones".