"Bielsa me hizo bullying": la traumática experiencia de un ex jugador de Athletic de Bilbao con el Loco

Koikili Lertxundi criticó la forma de ser del entrenador y contó detalles de lo que vivió a su lado; "Tiene la concepción de que los valores humanos son hacia la hinchada", apuntó

Bielsa no dejó buenos recuerdos en Koi. Foto: Archivo

En su larga trayectoria como entrenador, Marcelo Bielsa ha tenido pocos cortocircuitos con futbolistas. Su pelea con José Luis Calderón fue, sin dudas, la más mediática. Pero después (casi) nadie apuntó contra. Hasta ahora, claro, que dos ex dirigidos suyos lo cuestionaron. Primero, fue el siempre mediático Arturo Vidal, quien aseguró que el Loco "no tuvo nada ver con el cambio de Chile". Luego, Koikili Lertxundi -más conocido como Loi-, quien lo acusó de haberle hecho "bullying" en su paso por Athletic de Bilbao.

Koi, quien llegó a la primera del Athletic con 26 años (tras varias temporadas en el ascenso español), contó su traumática experiencia junto al Loco Bielsa en un entrevista con el diario catalán Mundo Deportivo. "Yo estaba ilusionado y, de repente, el primer día nos comunica a unos cuantos que no cuenta con nosotros. Encima nos apartó. Nos dio, además, el consejo de 'lo mejor es que se vayan porque, si no, van a pasarla muy mal'". Muchos decidieron partir, pero él prefirió quedarse y luchar por el lugar que tanto le había costado ganarse: "Sabía que no iba a jugar nada, como así fue, pero conseguí, a pesar de estar apartado, entrar en 17 o 18 convocatorias. Pude estar en el banco de suplentes en Manchester, en Lisboa, en París".

Y agregó: "Sí (estaba apartado) y, además, de manera ilegal, que yo no lo sabía. O sea un 'bullying' en toda regla. Sufrir eso en el Athletic fue muy duro. Lo pasé muy mal, encima tocado de la rodilla. Lo pasé de puta pena. Pensé, entonces, 'si me voy, no voy a cumplir mi palabra. Tengo un compromiso con el Athletic, me ha costado 26 años llegar aquí. Pero voy a ser fiel a mi palabra y, aunque sea el fin de mi carrera deportiva, me quedo tranquilo conmigo mismo'".

Koi habló con los dirigentes del Athletic, pero no sirvió de nada. "A Bielsa no le hicieron rectificar. A Bielsa le hizo rectificar el miedo que le metió 'El Correo' vía AFE cuando apartaron a Aitor Ocio y Ustaritz. Ellos se enteraron de que eso era ilegal y lo publicaron. Yo llevaba así dos meses, pero lo ignoraba. Salvo lesión grave o falta de disciplina grave no se podía apartar a nadie".

Y detalló: "En una rueda de prensa salió pidiendo perdón. Pero dentro lo pagó conmigo porque estuve dos meses integrado en la dinámica del grupo, pero como un cono. Esos dos meses fueron todavía más duros que los dos anteriores porque tener contacto con la persona que te está tratando así es jodido".

"Él tiene la concepción de que los valores humanos son hacia afuera, hacia la hinchada. No tanto a los medios porque les tiene miedo, pero internamente la exigencia y el trato era muy duro, muy severo. Podrán pensar 'claro como tú no jugabas, dices esto'. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por el que jugaba y también estaba hasta los cojones", aseguró el ex futbolista, quien se retiró en 2014.

Y cerró: "No estábamos acostumbrados a los métodos de entrenamiento ni al régimen de internamiento. Las concentraciones eran mortales. Él era de los que pensaba que cuanto menos contacto había con la familia, mejor, e incluso él lo aplicaba con los suyos (Bonini y el resto de sus ayudantes). No tenían contacto para nada fuera del trabajo".