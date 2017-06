TC en Paraná: Jonatan Castellano le devolvió el triunfo a Dodge después de un año

El piloto de Lobería se impuso en la séptima fecha del torneo; Josito Di Palma lidera el campeonato; Ardusso se accidentó en el final y perdió terreno en el campeonato

Jonatan Castellano le devolvió el triunfo a Dodge después de un año. Foto: ACTC

PARANÁ.- "Cuando me comparan con el Pincho es un orgullo, como hijo y como piloto. Él fue uno de los referentes de la categoría, pero yo quiero marcar mi camino. Su nombre me obliga a pelear por el sueño de ser campeón de Turismo Carretera", comenta Jonatan Castellano, sentado en una silla de plástico, en la sala de conferencia de prensa del autódromo entrerriano. El hijo de Oscar volvió a la victoria en el TC, después de tres años, ocho meses y 12 días, y le devolvió el brillo a Dodge, que no se imponía desde la primera de las dos carreras que se disputaron en Termas de Río Hondo, en 2016, cuando Facundo Ardusso se trepó a lo más alto del podio. Pinchito o el Patón, a los 32 años, tiene un sueño, como todos los pilotos: ganar un título. En ese rubro, corre desde muy atrás a su padre, que se consagró tres veces, entre 1987 y 1989, dos con la marca con la que participa desde siempre su hijo y una con Ford. "Tenía dos años cuando fue por primera vez campeón, así que como piloto fue mi ídolo pero yo siendo grande. Él me abrió las puertas desde la época del karting, cuando por ser su hijo me hacían más notas que al resto. De chico, mi sueño era estar en el TC y cuando me hablan de ganar un campeonato pienso que yo recién tengo cuatro carreras ganadas y el Pincho logró casi la misma cantidad, ¡pero de títulos!", dice, y no se cansa de elogiar a quien en el taller de Lobería conduce el Castellano Power Team.

Luce el sombrero de paja, que ya es una marca registrada, y el buzo antiflama empapado de champagne, pequeños detalles que reflejan que fue el ganador de la séptima carrera del calendario de Turismo Carretera. Lo flanquean el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet), los escoltas de una carrera que tuvo varios golpes de escenas, aunque el más significativo se produjo en el giro 13, con el ingreso del Auto de Seguridad, luego del fortísimo golpe de Alan Ruggiero (Ford), contra el paredón. Hasta entonces, Lambiris enseñaba una superioridad abrumadora, sosteniendo una diferencia que oscilaba el segundo y medio. "Si no era por el Auto de Seguridad no estaba para pelearlo a Mauricio. El relanzamiento era la oportunidad, y de las pocas en que iba a tener la chance de volver a pelearlo mano a mano. Y se dio todo: primero, porque me respetó y no me dejó sin pista. Fue una maniobra que se hace de a dos y se lo agradezco; después, porque se dieron factores como que el viento me favoreció, la parte baja de la pista estaba más sucia, con un poco de aceite.", repasa la maniobra que, en la vuelta 15, modificó la clasificación. Desde ahí, Castellano enseñó tener un auto equilibrado y con ritmo como para impulsarse a la victoria.

En tiempos en que las quejas por la superioridad que demostró Torino en el campeonato se hizo escuchar -el líder del campeonato Josito Di Palma terminó sexto; Facundo Ardusso, que llegó a la cita como escolta con un auto del equipo oficial que tiene el soporte de Renault, golpeó con dureza contra el paredón y pasó a ocupar el quinto lugar-, Pinchito no se involucró en la discusión. "Nosotros [los usuarios de la marca Dodge] pedimos en su momento tener los mismos difusores que Torino y aunque no lo logramos, pasamos de 34 a 36 milímetros. El motor ganó algunos HP de potencia e hicimos funcionar los motores multiválvulas, aunque también influyó, en mi caso, que usé una trompa estilo Cuervo [por el diseño que hizo en su momento el director de equipo Hugo Cuervo y que en la estructura de Castellano la construye Emiliano Tobio] en lugar de la estilo Alifraco. La que utilizamos acá es más puntuda, la otra es redondeada. Depende de si el trazado tiene rectas cortas, como éste, o largas, vamos eligiendo. Fuimos competitivos acá, donde le peleamos la pole a [Mariano] Werner y la final a Lambiris, aunque no sé si vamos a serlo en otros escenarios. Nos acomodamos un poco. Para mí, el tema del reglamento está cerrado", la referencia a las controversias que ganaron espacio en los boxes y son analizadas, aunque no tendrán dictamen hasta después de la carrera de Buenos Aires, donde el TC celebrará con los 1000 Kilómetros sus 80 años.

El Castellano Power Team viene en racha positiva. La victoria de ayer se suma al 1-2 que logró en la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo Rosendo Hernández, de San Luis, el fin de semana pasado, con Castellano y Jerónimo Tetti, ambos con Chevrolet Cruze. "No sé si es el mejor año, pero sí uno de los mejores. Nunca estuve en la punta del campeonato de TC ni de TN, algo que tampoco tengo ahora, pero sí dispongo de dos grandes autos. Ganamos cuatro carreras, con equipo propio. Un mes fantástico, la primera vez que gano en dos categorías en fines de semanas consecutivos. Ahora hay que permanecer dentro de los 10 primeros. No me quiero relegar de la pelea del campeonato tan pronto, porque el conjunto hace que la vayamos a pelear", apunta Jonatan, que no para de lanzar algunas premisas que le enseñó el Pincho: "Es con la persona con la que más discuto, pero siempre con el propósito de ir por más, y por eso nunca lo voy a dejar de consultar".

La clasificación

1- Jonatan Castellano (Dodge) 39m 00s 594/1000.

2- Mauricio Lambiris (Ford) a 1s 146/1000.

3- Agustín Canapino (Chevrolet) a 2s 001/1000.

4- Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 2s 371/1000. 5- Omar Martínez (Ford) a 5s 057/1000.

6- Josito Di Palma (Torino) a 7s 779/1000.

7- Mauro Giallombardo (Ford) a 9s 690/1000.

8- Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 10s 148/1000.

9- Emanuel Moriatis (Ford) a 10s 425/1000.

10- Christian Ledesma (Chevrolet) a 11s 037/1000.

Las posiciones

Desarrollas siete fechas, el campeonato de TC tiene como líder a Luis José Di Palma (Torino), 212 puntos; y luego se ubican Agustín Canapino (Chevrolet), 187.5; Christian Ledesma (Chevrolet), 185.5; Gastón Mazzacane (Chevrolet), 182; y Facundo Ardusso (Torino), 180.

Sexto quedó Jonatan Castellano (Dodge), 164.5; y detrás Gabriel Ponce de León, (Ford), 164.5; Mauricio Lambiris (Ford), 162; Matías Rossi (Ford),157.5; y Juan Manuel Silva (Ford), 154.5.

La octava fecha del campeonato de TC serán los mil kilómetros, el 6 de agosto, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal, para celebrarlos 80 años del nacimiento de la categoría.

Rossi y Urcera, a los golpes en la serie y la final. El último giro de la segunda batería terminó enredada, después del toque que Matías Rossi (Ford) le aplicó a José Manuel Urcera (Chevrolet) y que desencadenó otros roces. Por la maniobra, Rossi sufrió un recargo y fue relegado al 7mo puesto, por detrás del rionegrino. En la competencia final se volvieron a encontrar en la pista, aunque se invirtieron los roles: Rossi fue el damnificado por el roce y Urcera sufrió una sanción. El subcampeón terminó 22do en el clasificador y el oriundo de San Antonio Oeste, un puesto atrás.

En el TCP, Trosset ganó en la pista y Pezzzuchi en el clasificador. El arrecifeño Nicolás Trosset (Torino) llegó primero a la banderas de cuadros, pero resultó excluido, por un toque a Jonatan Vázquez (Chevrolet). Una refriega que ya tenía dos antecedentes. Con la sanción, que los comisarios deportivos aplicaron antes de que los pilotos subieran al podio, el vencedor fue Nicolás Pezzuchi (Dodge), que largó en el 7mo lugar de la grilla.

Sin confirmación, pero la temporada finalizará en La Plata. Las dos últimas fechas del calendario de Turismo Carretera no tienen escenarios confirmados, aunque en los boxes ya se comentó dónde se definirá el título. Entre los autódromos de Trelew y de Comodoro Rivadavia saldrá el de la 14ª fecha; el Gran Premio Coronación, del 10 de diciembre, será en el Roberto Mouras de La Plata.