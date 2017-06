Boca campeón. En medio de la fiesta, la preocupación por Darío Benedetto, que puso en duda su continuidad

El delantero de Boca, una de las figuras del equipo, podría ser transferido a Europa

Benedetto, hincha y jugador. Foto: DPA

El delantero y goleador de Boca, Darío Benedetto, confesó que disfruta el título como un hincha, pero puso en duda su continuidad en el club tras la victoria ante Unión.

"Hoy disfruto el título como hincha y no tanto como jugador", valoró uno de los pilares fundamentales de la 25ta. consagración "xeneize" de Primera.

Más tarde, al ser consultado sobre su futuro en el club, respondió: "Veremos después qué pasa, nos tenemos que sentar a charlar".

"Estoy muy contento por el grupo y por el aguante del cuerpo técnico (Guillermo Barros Schelotto), que siempre confiaron en mí, y no me quedaba otra opción que responderles con goles", admitió el ex Arsenal, que marcó los dos tantos del triunfo ante Unión y acumuló 21 en 24 partidos.

Benedetto llegó este año desde América, de México, a cambio de 5 millones de dólares y tras ser resistido en un principio, con el paso del tiempo se convirtió en el goleador del equipo y revirtió su relación con el público.

¡GOL DE BOCA! ¿Quién si no él? Benedetto y el 1-0 ante Unión en 12 del primer tiempo. pic.twitter.com/uNMQcbnDh1&- TyC Sports (@TyCSports) 25 de junio de 2017