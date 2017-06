Wenders triunfa en la ópera

Con Daniel Barenboim como padrino, el cineasta alemán debutó como director artístico con Los pescadores de perlas, de Georges Bizet

BERLÍN (DPA). -Un nuevo horizonte profesional sorprendió a Win Wenders a los 71 años. El cineasta alemán abandonó temporalmente la cámara para encargarse anteayer por primera vez de la dirección artística de una ópera. Para su debut escogió Les pêcheurs de perles (Los pescadores de perlas), de Georges Bizet. Pero pasó el examen con buena nota.

Wenders apenas podía disimular la emoción y la alegría que lo embargaban cuando pisó el escenario de la Staatsoper de Berlín con su "padrino operístico", Daniel Barenboim. Entró en escena siendo un novato, pero salió agasajado con la ovación de un público rendido a sus pies.

Días antes del estreno, Wenders reconoció estar un poco nervioso. No obstante, la oferta de Barenboim era demasiado tentadora como para dar un no por respuesta. ¿Por qué no seguir los pasos de otros cineastas, como Werner Herzog o Woody Allen?

Una vez aceptado el reto, tocaba elegir la ópera y Wim Wenders apostó fuerte de nuevo. Eligió Les pêcheurs de perles, representada por primera vez en 1863. El alemán había escuchado esta ópera hacía unos años en el Café Tosca de San Francisco. El aria del pescador de perlas Nadir, que sonaba en la gramola del local, no se le iba de la cabeza. Tiempo después, Barenboim lo llamó para proponerle la dirección artística de una ópera.

No era la primera vez que Wenders recibía una oferta del estilo. Ya en 2013 lo tentaron con la dirección del Anillo del Nibelungo. Pero la segunda fue la vencida. El director se empleó a fondo con la iluminación, con el objetivo de lograr diferentes ambientes íntimos. También se sirvió de elementos propios del cine y proyectó en una pantalla escenas en blanco y negro: recuerdos de los protagonistas, playas con palmeras, noches de luna llena. El escenario está vacío y para representar el paisaje exótico Wenders se sirvió de una cortina de color verde oscuro que se mueve en función de las condiciones meteorológicas.