Después de terminar su conferencia, en la que no habían faltado datos, reflexión, humor y anécdotas, el escritor -un autor argentino muy reconocido en su especialidad- bajó del escenario y empezó a recibir saludos y felicitaciones. "Lindísima su charla, gracias", "Me encantó", "Súper interesante", "Que se repita"... Él se reía interiormente preguntándose si todas esas personas que lo elogiaban lo hacían en forma sincera. Siempre queda la sospecha de que se cuela algún farsante. Él mismo reconoce haber caído más de una vez en ese tipo de mentira piadosa. De pronto, de ese mar dulce de congratulaciones emergió un señor espigado y resuelto, cincuentón, con una sonrisa. "Uno más", pensó el escritor. Equivocado. No iba a ser uno más. El hombre ponderó calurosamente la exposición, pero remató su comentario de la siguiente manera: "La verdad es que usted es mucho mejor hablando que escribiendo". Lo peor es que pareció decirlo convencido de estar regalándole un generoso piropo. O quizás estaba feliz de haber sido sincero y original.

Por suerte, nuestro afamado escritor se lo tomó con humor y cuenta la historia muerto de risa. Y confirma que no está pensando en cambiar de profesión.