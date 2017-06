Diego Maradona se consolida como el poder argentino en la FIFA

Con la AFA ausente, el astro es quien tiene mejor llegada a Gianni Infantino, el presidente de la máxima entidad del fútbol mundial, y a quien el dirigente suele consultar sobre los inconvenientes del medio local

La familiaridad entre Diego Maradona y Gianni Infantino es manifiesta, y subraya la ausencia de la AFA en el plano internacional. Foto: Reuters

MOSCÚ.- ¿Quién es el argentino más influyente en la FIFA? Pregunta innecesaria durante décadas, la muerte de Julio Grondona le devolvió el interés a la cuestión. Y la respuesta hoy es llamativa y no exenta de peligro: el dueño de la oreja presidencial es Diego Maradona.

"Tiene una relación excelente con Infantino, ¡excelente!", explicó a la nacion un integrante del Consejo de la FIFA, el nuevo nombre del otrora comité ejecutivo, donde Grondona hacía y deshacía casi a placer.

En ese órgano ya no hay argentinos. En el Consejo, que es donde se votan casi todas las grandes decisiones en la FIFA, más allá del estilo monárquico de Infantino, Sudamérica está representada por Brasil, Urugay, Paraguay, Colombia y Ecuador. La Argentina estaba allí, pero regaló el puesto de una manera asombrosa.

"Luis (Segura) renunció por sorpresa a través de una carta. Él podría haberse quedado aunque ya no fuera presidente de la AFA, y yo esperaba que hiciera eso", dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, durante una entrevista con la nacion en Rusia, donde asistió a partidos de la Copa Confederaciones.

-¿Le pidió ayuda Claudio Tapia para cambiar esta situación de falta de poder de la Argentina?

-Nunca me habló del tema.

-¿Nunca?

-Nunca. Yo entiendo al presidente Tapia, supongo que en este momento la prioridad pasa por organizar la casa.

La situación no tiene precedentes desde que la Argentina, como campeona mundial, ganó autoridad para hablar mano a mano con los poderosos de Europa y Brasil en el mundo "House of Cards" de la FIFA.

Eran los tiempos en que Grondona mandaba en Zurich sin hablar inglés y durmiéndose a veces en las reuniones, los tiempos en que la presidencia de la Conmebol era de un paraguayo, pero la secretaría general de un argentino. "Eduardo Deluca hacía lo que quería. ¡Lo que quería! No necesitaba bolas frías o bolas calientes para los sorteos, todo lo decidía él", confió un dirigente que vivió de primera manos aquellos años. Deluca, muy enfermo, está hoy en prisión domiciliaria como protagonista importante del FIFAgate, y el secretario general de la Conmebol es el paraguayo José Manuel Astigarraga.

"Nadie va a hacer por los argentinos lo que ellos no hacen por sí mismos", sintetizó un dirigente que se movió estos días por los nobles hoteles de la FIFA en Rusia.

En ese contexto de ausencia argentina, el poder de Maradona es mucho mayor que el que sería normal. Más allá de que Infantino admira al "10" y se grabó todos los detalles de su carrera cuando como adolescente leía con feroz hambre de fútbol "La Gazzetta dello Sport", lo cierto es que si la AFA hubiera funcionado orgánica y lógicamente en los últimos años, Maradona no sería la conexión directa del presidente de la FIFA con la Argentina. Al menos no la única.

Ese estado de cosas tiene cierto peligro. Basta con recordar la entrevista de Maradona con el diario "Olé" hace unos meses en la que dejó una frase demoledora: "Infantino me dijo así: 'De los informes que me dan de Argentina ya los huevos me explotan. Y no me va a temblar el pulso en ir a explicarle a cada argentino por qué Argentina no va a jugar más las copas internacionales si queda desafiliada".

Ese peligro -la desafiliación- ya no existe, pero la situación es la misma: cuando se trata de la Argentina, Infantino le pregunta a Maradona. Y a veces a Domínguez.

Es una FIFA muy diferente a la de los años de Blatter, un presidente que hacía sufrir a su equipo de prensa por hablar demasiado. El actual es lo opuesto: evita a los periodistas todo lo que puede.

Infantino se apoya formalmente en Fatma Samoura, "número dos" de la FIFA como secretaria general que es, pero las paredes las tira sobre todo con Zvonimir Boban, aquel gran centrocampista croata del Milan que hoy es secretario general adjunto de la FIFA y, dato nada menor, el hombre que habla con el entorno de Lionel Messi cuando es necesario solucionar problemas.

"Boban tiene mucha calle, es el complemento ideal de Infantino", dijo otro dirigente que prefirió no ser identificado. Lógica pura: si el presidente no habla, mejor hablar también lo menos posible con los medios. Mucho menos cuando surgen denuncias como la recientemente publicada por "The Guardian", que aseguró que Infantino y Samoura manipularon la elección en la Confederación Africana de Fútbol (CAF) apelando a fondos de los programas de desarrollo de la FIFA.

¿Cobra Maradona por sus funciones en la FIFA? Asunto difícil de confirmar.

"La de Maradona es una posición honoraria", dijo Samoura días atrás durante un diálogo con la nacion en San Petersburgo. Otros en la FIFA dudan de que sea así, pero nadie presenta datos concretos para desmentir las palabras de Samoura. ¿Es la de capitán del equipo de leyendas la única función de Maradona en la FIFA? Tampoco está claro.

Según Samoura, la función de Maradona es, sobre todo, promover los eventos de la FIFA, como la propia Confederaciones o el Mundial que se disputará dentro de un año en Rusia. "Maradona es una leyenda, una de las leyendas. Está orientado a promover lo que hacemos en la FIFA, pero también usamos su experiencia dónde vayamos para promover nuestros eventos, sea la Confederaciones o el Mundial. Él es uno de los promotores".

Pese a las amenazas que lanzó Maradona en el pasado hacia la AFA, Samoura dijo estar convencida de que el ex capitán de la selección no tiene un "derecho de veto" dentro de la FIFA respecto de lo que suceda en la AFA.

"No creo que esto sea lo que él pretenda", dijo la secretaria general, a la que todos en la FIFA coinciden en definir como una "muy buena persona".