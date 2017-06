Un mundial más caliente prometen Vettel y Hamilton

Golpes y reclamos dominaron la pelea entre ambos en Bakú; triunfó Ricciardo

Vettel y Hamilton en boxes: se recalentó la lucha en pista. Foto: AP

BAKU.- Choques, miradas y gestos de reprobación con las manos: Sebastian Vettel y Lewis Hamilton protagonizaron en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán de un incidente que promete elevar la temperatura en la lucha por el título mundial.

Vettel dio un golpe con su Ferrari a la parte trasera del Mercedes de Hamilton en la vuelta 22 de la carrera, cuando el británico marchaba en primera posición y con el coche de seguridad en pista. El alemán pareció quejarse de que Hamilton frenara en seco a la salida de una curva. Tras golpearlo por detrás, Vettel aceleró, se colocó a la misma altura del Mercedes y dio un volantazo para impactar de forma voluntaria al lateral de la máquina de Hamilton.

El británico, triple campeón del mundo, levantó el brazo izquierdo dentro de su cockpit para quejarse por la acción de su rival. "No me importa esto realmente. No hay nada que pueda decir: está acabado y ya está", dijo Hamilton, aunque añadió sobre Vettel: "Un piloto no debería hacer eso". El piloto de Mercedes aseguró que no hizo nada ilegal al frenar en la salida de una curva. "He hecho lo mismo que con los otros coches de seguridad", defendió su actuación.

Vettel, cuádruple campeón del mundo, lo ve de otro modo: "Me frenó dos veces. Eso no está bien. No entiendo por qué fui yo el único sancionado. Sólo le dije que eso no se hace". Los comisarios de la carrera investigaron el incidente y sancionaron a Vettel con una parada en boxes de diez segundos. Una pena que pareció leve.

"Creo que Vettel ha perdido la cabeza", apuntó Christian Horner, jefe de Red Bull y que trabajó varios años con el alemán. "Sintió que Lewis frenó a propósito y luego le golpeó. Perdió el control en ese momento".

A pesar de la sanción, el alemán terminó cuarto en la carrera y por delante de Hamilton, que fue quinto tras tener un problema con el apoyacabezas de su coche, que lo obligó a una detención extra para cambiarlo en boxes.

Así, el australiano Daniel Ricciardo, que había largado décimo, acabó logrando el quinto triunfo de su campaña en Fórmula 1, mientras que el canadiense Valtteri Bottas cruzó la meta en segunda posición con su Mercedes tras haber quedado último en la segunda vuelta.

El podio lo completó el joven canadiense Lance Stroll, de tan solo 18 años, que aprovechó los sucesivos golpes de escena para trepar al podio sin cometer una sola equivocación en el día en el que erraron los campeones mundiales. Los que prometen seguir su recrudecido enfrentamiento en Austria, en dos semanas