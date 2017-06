Copa Libertadores 2018: con Boca y River ya clasificados, qué necesitan Racing, Independiente y San Lorenzo

El xeneize accedió como ganador del torneo y los millonarios como subcampeones; el martes se definen las plazas restantes

La Copa Libertadores.

Mientras se completa la trigésima y última fecha del torneo de primera división , también se define el tablero de los clasificados a las copas internacionales del año próximo.

En este contexto, ya se conocen dos de los cinco clasificados: Boca, el campeón, se quedó con la posición de Argentina 1, mientras que River es, por ahora, el que ocupa el puesto de Argentina 2. El equipo de Marcelo Gallardo sólo puede ser desplazado de esa posición -y del subcampeonato- por Estudiantes de La Plata , que debería golear a Quilmes por cinco tantos de diferencia.

Precisamente el equipo 'pincha' es uno de los cinco aspirantes a repartirse las tres plazas pendientes de definición, junto con Racing , Banfield (ambos ya completaron su participación), Independiente y San Lorenzo (juegan el martes).

De acuerdo con la programación, la clasificación se definirá con los resultados de los partidos del martes: Estudiantes vs. Quilmes (a las 18), Talleres vs. San Lorenzo (20.15) e Independiente vs. Lanús (20.15).

En concreto: si el Rojo, el Ciclón y el Pincha ganan sus respectivos duelos frente Lanús, Talleres y Quilmes, respectivamente, se clasificarán los tres y dejarán al margen a Racing y a Banfield. En cambio, si dos de ellos triunfan y el tercero empata o pierde, pasarán los dos ganadores respectivos y la Academia.

El Taladro, que ya no depende de sí mismo, necesita que sólo gane uno de los tres (Independiente, San Lorenzo o Estudiantes) para acceder a la Libertadores; de lo contrario, deberá conformarse con ir a la Copa Sudamericana. En caso de que ninguno de los tres gane el martes, los clasificados serán los que ocupan los cinco primeros puestos de la tabla en este momento: Boca, River, Racing, Banfield y Estudiantes.

Así, puede producirse que por primera vez los cinco grandes ingresen a la Copa Libertadores 2018: para eso, Independiente debe ganarle a Lanús y San Lorenzo a Talleres, en Córdoba, mientras que Estudiantes debería empatar o perder con el descendido Quilmes.

De todos modos, vale aclarar que en la Copa Libertadores ingresan seis equipos argentinos: a los cinco primeros del torneo se suma el campeón de la Copa Argentina (que ingresa como Argentina 3, directamente en zona de grupos). En caso de que uno de los clasificados gane este año la Copa Libertadores (River o San Lorenzo, si el Ciclón entra), se liberará una plaza más para nuestro país, que en este caso quedaría para el sexto equipo en la tabla final de posiciones del torneo de primera división

Así, el resto de los clasificados se movería un puesto hacia abajo, ya que los once primeros del torneo ingresarán de manera directa a alguna de las copas del año próximo, pero si este año hay campeones argentinos en ambas copas, la cifra podría extenderse a doce, trece o catorce mejores de este certamen, de acuerdo con las posibles variantes que puedan producirse.

A la Copa Sudamericana acceden los equipos ubicados entre los puestos sexto al undécimo, aunque podría sumarse alguno más en caso de que haya un campeón argentino. Por el momento, ingresan Independiente, San Lorenzo, Racing, Newell's, Lanús, Defensa y Justicia y Colón. Los dos primeros aún tienen chances de entrar en la Libertadores; los cuatro siguientes ya tienen su boleto a la Sudamericana 2018. Rosario Central (12°) aparece como primer suplente en caso de producirse una entrada extra, y sólo puede ser superado por Talleres, que necesita golear a San Lorenzo para mejorar la diferencia de gol (+5, contra +9 del Canalla).