El ranking de calidad de los Pumas que dejó la ventana

De la Fuente, Orlando, Tuculet, Creevy, Moyano y Boffelli, de los más destacados en la serie ante Inglaterra y Georgia

Agustín Creevy, con la Copa, y Joaquín Tuculet saludan tras el éxito ante Georgia. Foto: Villarpress

SAN SALVADOR DE JUJUY.- Mientras la cabeza de los jugadores deja de lado el chip Puma para adentrarse nuevamente en Jaguares, para el plantel argentino llegó el tiempo de realizar un balance de la primera ventana del año, en el que prevalecen más los sinsabores que los regodeos. Por un lado, la Argentina fue un equipo que tuvo momentos de rugby reluciente, pero que debió convivir con falencias anímicas. Con un saldo de dos derrotas frente a Inglaterra y una victoria contra Georgia, los argentinos saben que más allá de los resultados estos ensayos resultaron un interesante banco de pruebas.

De este tour por la Argentina se pueden extraer algunas conclusiones sobre los jugadores. En el lote de los backs, dentro de los más destacados aparece Jerónimo de la Fuente a la cabeza. A pesar que un par de errores suyos costaron dos tries contra los británicos, siempre se destaca por dos de sus principales virtudes: potencia y velocidad para romper defensas. Su compañero en el centro, Matías Orlando, es otro de los titulares indiscutidos. La pareja, regular, también tiene continuidad en Jaguares y son dos de los protagonistas con más minutos dentro de la cancha.

Joaquín Tuculet resultó otro de los puntos regulares en esta excursión. El back platense marcó un try en cada uno de los tres encuentros de la ventana y llegó a 12 bajo la conducción de Daniel Hourcade, cifra que lo convierte en el tryman de su ciclo (detrás quedó Juan Imhoff con diez). Como punto flojo, falló en el tackle a Denny Solomona que le dio a Inglaterra el primer triunfo en San Juan, cuando los Pumas tenían la celebración al alcance de sus manos.

El triunfo sobre Georgia puede resultar un trampolín para Ramiro Moyano, autor de tres tries y con un desempeño interesante luego de algunas dudas contra los ingleses. Además, Emiliano Boffelli, 22 años, debutó en los Pumas y marcó un try en cada uno de los choques ante los ingleses. El rosarino está marcado como una de las grandes esperanzas en este proyecto.

En los forwards, Agustín Creevy sigue siendo el líder dentro y fuera del terreno de juego e integra el grupo de los indiscutidos. Las recientes caídas contra Inglaterra pueden servir como parámetro si se menciona la primera línea. Una medida del equipo con el que los europeos arribaron a la Argentina, con 18 debutantes, es la utilización que Eddie Jones hizo de sus forwards. Los mejores cinco exponentes de la primera línea de La Rosa se encuentran de gira con los British & Irish Lions: Dan Cole, Jamie George, Joe Marler, Kyle Sinckler y Mako Vunipola. No obstante, su seleccionado se puede nutrir de los 12 equipos profesionales que componen la Aviva Premiership. Sin soslayar este contexto, el scrum argentino tuvo momentos en los que dominó a su rival, con Lucas Noguera Paz y Enrique Pieretto. Detrás de ellos, la segunda línea es el puesto más consolidado, con variantes de nivel. Tomás Lavanini es indiscutido, Matías Alemanno y Guido Petti alternan y Marcos Kremer quiere ganarse un lugar.

A lo largo de esta temporada la Argentina también busca contrarrestar la falta de Facundo Isa, su mejor jugador de 2016. Si bien la tercera línea es uno de los sectores del campo de juego con más recambio (Juan Manuel Leguizamón funcionó muy bien), todavía cuesta reemplazar el desequilibrio y la potencia del santiagueño que emigró al rugby galo y no puede representar al país por la restricción para los que actúan en Europa. Esto genera que cueste encontrar profundidad en el plantel.

En el plano de los jugadores que perdieron más terreno aparece Santiago Cordero. Su actualidad dista mucho del Mundial de Inglaterra 2015, el certamen que marcó la aparición del escurridizo wing en los Pumas y su explosión en el escenario mundial. Hoy, Cordero tiene por delante a Moyano, Boffelli, Matías Moroni y Bautista Ezcurra. Por supuesto, tiene el crédito abierto por su habilidad y su voracidad para con el in-goal rival. El jugador formado en Regatas de Bella Vista no fue convocado por estar recuperándose de un desgarro. Por el mismo inconveniente físico también estuvo ausente Manuel Montero, otro wing de enormes condiciones, pero traicionado por lesiones que no le permiten lograr la continuidad. También dentro de los backs, Moroni tuvo sus chances pero no logró capitalizarlas; lo mismo sucedió con Juan Martín Hernández cuando le tocó ingresar. La pareja de medios, Martín Landajo y Nicolás Sánchez, alternaron producciones buenas y malas.

Para los Pumas es tiempo de reflexión, de hacer una pausa para evaluar las últimas tres semanas. Son varias las certezas, pero también muchas las incógnitas.