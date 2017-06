Con el recuerdo de Bello en el aire, SIC se impuso y saca chapa de candidato

Volvió a enfrentarse a Newman tras el accidente del pilar en 2016, y lo venció 26-19; los de San Isidro sumaron 4 éxitos en fila

Andrea Panzarini escapa al tackle de Alberto Porolli. Foto: Sergio Llamera

Cuando el árbitro Ignacio Iparraguirre marcó el inicio del encuentro entre Newman y SIC no hubo ni gritos, ni aplausos, ni se desplegó ninguna bandera. Fue un comienzo como cualquier otro, pero no fue un partido más. Se volvieron a enfrentar en la misma cancha donde el 17 de septiembre de 2016 Jerónimo Bello sufrió una severa lesión cervical. "Jero es muy amigo mío. Sabíamos que teníamos que volver acá y fue un largo proceso el que hicimos. En la semana hablamos mucho para tratar de que no se mezclaran las emociones" declaró Rodrigo Etchart, que con un try a los tres minutos abrió el camino para lo que terminó siendo una trabajada victoria del SIC por 26-19, en la 8» fecha del Top 12 de la URBA.

Pasaron 281 días y desde entonces mucho cambió. Si bien la de Bello se sumó a una larga lista de lesiones similares, lo que le sucedió al jugador del SIC marcó un antes y un después, ya que a partir de su desgracia la formación del scrum sufrió una serie de modificaciones. "La nueva regla favorece el enganche y estadísticamente hay menos derrumbes, lo que hace que haya menos riesgo. Además, tener un asistente del otro lado nos ayuda", dijo Iparraguirre, que sentó su posición al minuto de partido cuando sancionó con penal a Newman por derrumbar un scrum.

Aunque el cambio protege la integridad física de los jugadores, clubes como el SIC, que históricamente diseñan su juego alrededor de esta formación se vieron perjudicados. "De la Primera a la Pre C, entrenamos cerca de una hora el scrum. Le dedicamos mucho tiempo y creo que el cambio no nos favoreció", explicó el pilar Marcos Gatica. "Creo que es un tema a debatir, ya que los cambios mataron un poco la esencia de esta formación y perjudicaron a muchos equipos", coincidió Miguel Urtubey, el ala de Newman.

Aunque los jugadores de Newman tomaron el partido como uno más y los del SIC quisieron concentrarse sólo en el juego, lo cierto es que por momentos se jugó al límite e incluso el árbitro tuvo que acudir tres veces a la televisión para chequear indisciplinas. En cuanto al partido, los de San Isidro pegaron de entrada con Etchart y llegaron a sacar diecisiete puntos de ventaja tras un try de Gastón Arias. Newman se acercó mediante un try de su apertura Gonzalo Gutiérrez Taboada y cerró así el primer tiempo diez puntos abajo. En el complemento ambos sumaron con penales, el Cardenal estuvo a cuatro puntos durante más de veinte minutos, pero un envío a los postes de Benjamín Madero en el cierre sentenció el encuentro.

En un día emotivo, el SIC encaminó su cuarto triunfo seguido, alcanzó a su rival en el segundo puesto y además cortó una racha de cinco partidos sin vencerlo. Seguramente los festejarán con Bello, quien continúa su rehabilitación en una clínica pero que recibe a diario la visita de sus compañeros, quienes se turnan para acompañarlo siempre.