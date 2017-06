Podio & contrapodio

8 pts

Darío Benedetto

Delanterode Boca

Convirtió 21 goles en 24 partidos como titular. Nunca será Martín Palermo, pero Darío Benedetto se las ingenió para filtrarse en el corazón del hincha de Boca. El título lleva su firma, vital en el tramo final después de tantas dudas colectivas. Tras la caída en el clásico con River quedaban otras seis fechas..., y entonces Benedetto gritó 7 goles. Síntesis y explicación. Driussi y Sand quedaron atrás. Después de una década (Clausura 2007), Boca volvió a disfrutar con el goleador del torneo. ¿Quién había sido entonces? Paleeeeeermo.

7 pts

Augusto Batalla

Arquero de River

El arquero de River atajó en Santa Fe con rebeldía. En el Cementerio de los Elefantes se plantó con la autoridad del que no quiere perder su lugar. Augusto Batalla, que solamente faltó en una fecha del campeonato, seguramente siente que su titularidad estará en riesgo ante la incorporación de Lux. En otro partido descolorido de sus compañeros, y tras una semana turbulenta, sostuvo el 0-0 ante Colón, especialmente en el primer tiempo, cuando le tapó tres situaciones de gol a Bernardi. Igual, la lupa lo seguirá de cerca.

7 pts

Sebastián Beccacece

Entrenador de Defensa y Justicia

Pocos lo conocían cuando desembarcó en Defensa y Justicia. Y cualquier hincha del Halcón que lo haya googleado se habrá preocupado: en la U de Chile le había ido mal. Pero sorprendió: dirigió 20 fechas al equipo y, después de 13 victorias, dos empates y cinco caídas (68,33% de los puntos), lo clasificó para la próxima Sudamericana. Sin olvidar que Defensa está en los 16avos de final de la Sudamericana actual. Antes de Beccacece, el Halcón de Holan había ganado una vez en 10 jornadas. Se va tranquilo a la selección...

3 pts

Fernando Rapallini

Juez de Banfield 1 vs. racing 3

Los cuestionamientos al arbitraje se robaron la escena en el Florencio Sola. La figura de Fernando Rapallini reunió un inusual consenso: todos lo criticaron. El juez concentró, especialmente en el primer tiempo, una cadena de errores. Vale detallarlos: le anuló mal la apertura del marcador a Sperdutti por una infracción inexistente; obvió la expulsión de Remedi por un codazo a Acuña, y volvió a fallar al anularle un tanto de Racing -cobró posición adelantada- ante un cabezazo contra su arco del propio Remedi.

4 pts

Julio César Falcioni

Entrenador de Banfield

La muy buena campaña de Banfield, que hasta el martes pasado acechaba a Boca y le imprimía incertidumbre a la definición del torneo, en un pestañeo se ensombreció. Dos caídas consecutivas, 0-1 con San Lorenzo hace cinco días, y ayer ante Racing, clavaron al conjunto de Falcioni en los 54 puntos. Una cosecha que aún no sabe si le alcanzará para jugar la Libertadores 2018, ya que si Independiente y San Lorenzo ganan mañana, y suma Estudiantes, lo desplazarán al 7° puesto y deberá conformarse con la Sudamericana.

5 pts

Pablo Marini

Ex entrenador de Unión

Es cierto que los resultados no lo acompañaron: le ganó a Newell's, igualó con Colón y perdió los otros cinco partidos. Apenas sumó cuatro puntos sobre 21 en juego, y anotó 3 goles y recibió 12. Al DT Pablo Marini seguramente le caben responsabilidades, pero Unión eligió la impaciencia. Al presidente Luis Spahn no le tembló la voz: "Dejar correr más agua bajo el puente no sería beneficioso", argumentó para echarlo. Marini había asumido el 25 de abril. Madelón, Pumpido (h.), Marini..., un cóctel de ansiedad.